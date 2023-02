Ci vuole poco per spegnere il Sassuolo - o qualsiasi altro avversario italiano - quando in squadra hai due come Kvara e Osi. Fantastici, come i loro movimenti e i loro gol che hanno spinto il Napoli a +18. Impressionante.

L’aspetto che più colpisce è la capacità di questa magnifica squadra, lanciata verso il terzo scudetto, di fare tutto non solo bene ma anche con estrema naturalezza, con quella spinta offensiva che è un’onda impetuosa. Attaccano in quattro, in cinque, in sei. C’è il perfetto gioco di squadra e ci sono le esecuzioni di solisti come Kvara e Osi, che ha aggiunto alla serie di primati quello di essere il primo calciatore azzurro negli ultimi 28 anni ad avere segnato in sette partite di fila, rafforzando la sua leadership in classifica cannonieri. La rete numero 18 in campionato di Victor era stata preceduta da quella di Khvicha, partito da centrocampo e bravo a saltare due difensori del Sassuolo e a neutralizzare l’intervento del terzo: Diego ne saltò sei ai Mondiali in Messico ma questa giocata entra comunque nella galleria delle azioni di una partita che toccano il cuore.

Spalletti (nella foto) non aveva esasperato il turnover in vista del match di Champions in Germania, fermandosi a tre cambi, uno per reparto. Dalla linea difensiva si è spesso staccato Rrahmani con lanci perfetti, uno dei quali è stato sfruttato abilmente da Osimhen, che ha affondato Consigli da una posizione laterale: sanno farlo soltanto i fuoriclasse e questo ragazzo, preso da De Laurentiis tre anni fa su input di Giuntoli e Gattuso, lo è senza dubbio. È difficile prevedere nei prossimi mesi cosa possa accadere sul mercato. Conforta la dichiarazione di De Laurentiis sulla incedibilità dei due assi come i primi sondaggi per i giocatori in entrata. E ovviamente la riconferma di Spalletti fino al 2024, anticipata dal Mattino e ribadita dal direttore sportivo Giuntoli prima della partita. Non c’è soltanto il contratto: è la naturale prosecuzione di un progetto che può portare il Napoli e il tecnico ancora più lontano. Intanto, complimenti a Spalletti per la millesima panchina. Il suo è stato un percorso di fatica, dalla provincia a grandi piazze come Roma, Milano e Napoli, passando per quella Russia che gli ha regalato gli unici scudetti. Si gode il momento da lassù, vedendo gli avversari che si sgretolano davanti ai colpi dei suoi, forti e anche umili: quanti rientri difensivi di Kvara e Osi.

Martedì riparte la Champions, con la missione sul campo dell’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Euroleague 2022. Ambiente caldissimo e squadra da non sottovalutare, anche se non ha il fascino e i fuoriclasse di altri club arrivati agli ottavi. Per gli azzurri c’è il vantaggio di giocare la seconda partita al Maradona «e sarà quella decisiva», ha ricordato Goetze, il centrocampista che consegnò con un gol in finale il titolo mondiale alla Germania nel 2014. Fresco vice campione del mondo è il bomber Kolo Muani, alla prima stagione nella squadra tedesca che punta - e molto - sul fattore campo: il Deutsche Bank Park sarà una bolgia, non un salotto come lascerebbe pensare il nome. Il bel Napoli ammirato anche in Europa è in grado di assicurarsi il passaggio del turno che lo porterebbe per la prima volta ai quarti. Non era accaduto con Maradona e, quando erano stati conquistati gli ottavi, il sorteggio aveva spento le ambizioni di Mazzarri e Sarri, mettendoli di fronte alle squadre - Chelsea e Real Madrid - che avrebbero vinto il trofeo. È intuibile che non si tratta di un mero dato statistico ma sarebbe un’altra medaglia per Spalletti e i suoi uomini in attesa della festa di primavera, sempre più meritata.