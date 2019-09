CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 1 Ottobre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno atteso che si concludesse l’evento, che sullo show finale del San Paolo calassero le luci, per dare inizio alle loro verifiche.E appena pochi giorni dopo la fine dei giochi, la Procura ha messo la freccia, decidendo di uscire - anche se in parte - allo scoperto. Blitz, acquisizioni di atti, raccolta di informazioni, i pm indagano sulle Universiadi, puntando la propria attenzione sulla gestione della torta più importante, sotto il profilo commerciale: l’ospitalità offerta agli atleti provenienti da tutto il mondo sulle navi di due importanti compagnie di navigazione, al centro di un villaggio galleggiante creato ad hoc per l’evento.