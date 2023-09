Il deficit di studentati in città sta raggiungendo vette importanti: la mancanza di posti letto assume i connotati di un vero e proprio allarme che, sul medio-lungo periodo, «potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle università del Mezzogiorno», come osserva tra gli altri il rettore della Parthenope Antonio Garofalo. In sostanza, secondo i dati ufficiali dell’Adisurc, i posti complessivi nelle tre residenze nell’area di Napoli sono attualmente 623: «144 all’Orientale, 180 per la Parthenope e 299 per la residenza Flavio», in via Rosini a Pozzuoli, dove si appoggiano universitari della Federico II. Parliamo di numeri assolutamente insufficienti a sostenere il fabbisogno di alloggi per chi sceglie di studiare all’ombra del Vesuvio.



Resta insoddisfatto più o meno il 90% della domanda. Per dare un’idea di quanto sia largo il divario tra richiesta e offerta di studentati, basti considerare che i fuorisede della Federico II, solo quest’anno, sono «circa 15mila» - spiegano dal rettorato - a fronte di 299 posti messi a disposizione dall’Adisurc. La metà loro, più o meno «7mila studenti», risulta «no tax area» (cioè appartenente a una fascia di reddito esente da imposte), e potrebbe aver diritto a un alloggio. La forbice tra domanda e offerta resta larghissima anche per gli altri Atenei. Il fabbisogno, per l’Orientale, è di «circa 1500 alloggi, tra il 10 e il 15% della popolazione studentesca. A disposizione ce ne sono meno del 10%», cioè 144, come abbiamo detto sopra. La Parthenope ha all’attivo «i 180 posti nell’ex Manifattura Tabacchi», a fronte di «3mila domande solo quest’anno di studenti stranieri». Il Suor Orsola dispone «di circa 100 alloggi, con una percentuale di 1000 fuorisede su 10mila iscritti. Ne servirebbero il doppio». Anche se va considerato che, almeno in Corso Vittorio Emanuele, il fenomeno b&b si avverte meno che in centro storico, dove trovare una stanza per uno studente è tutt’altro che semplice. Tirando le somme, mancano 6701 posti per la Federico II, oltre 2820 per la Parthenope, 100 per il Suor Orsola e 1356 per l’Orientale: in città servono almeno 10mila997 alloggi.

Uno scompenso dai numeri imponenti, insomma, che deve fare i conti con la crescente domanda estera, da un lato, e con il boom turistico dall’altro (per i proprietari, si sa, risulta più redditizio affittare ai vacanzieri che agli studenti). Il rebus non è di semplice soluzione, in sostanza. Non a caso, le università cittadine stanno mettendo in campo una serie di bandi ad hoc per aumentare gli alloggi. Ma servono finanziamenti. «Oltre i 180 posti nell’ex Manifattura Tabacchi, abbiamo altri 80 posti in costruzione nell’ex Arsenale a Cavalleggeri d’Aosta – riprende Garofalo – A gennaio, però, ho lanciato un bando a Nola e uno per una struttura in piazza Municipio da 250 posti, che è già stata scelta. Siamo alla ricerca di un supporto finanziario da parte degli enti pubblici, che sono disponibili ad aiutarci nell’acquisto degli immobili. Spero che entro due anni quei 250 posti siano disponibili. Abbiamo tante richieste dall’estero, da parte di studenti che vorrebbero venire a studiare a Napoli. Ma senza studentati, ciò non potrà avvenire. Le richieste degli stranieri solo quest’anno sfiorano le 3mila persone. Nel 2022 erano 1300. Tra qualche anno le università saranno toccate dal tema della denatalità nazionale. Se non ci si attrezza con studentati per fuorisede e stranieri, le università del Mezzogiorno rischiano di scomparire. Gli studentati saranno essenziali per una politica di lungo-medio periodo. Al momento siamo a 570 alloggi, tra quelli reali e potenziali. Dobbiamo almeno raddoppiarli entro la fine del mio mandato, tra 5 anni».«Molti stabili del centro storico di Napoli sono inutilizzati - sottolinea, rettore dell’Orientale - Grazie al Pnrr, il sistema si sta dotando di alloggi. Ma rimane ancora molto da fare. C’è da dire che insieme all’aumento dei posti letto per studenti bisognerebbe migliorare i trasporti cittadini». «L’Ateneo dispone di circa 80 posti letto nella sua residenza di Vico Paradiso (Ospedale Militare) - conclude, rettore del Suor Orsola - Queste vengono in parte messe a bando gratuitamente e, in più piccola parte, destinati ad altri studenti (200 Euro mensili). Vi sono certamente maggiori esigenze non facilmente quantificabili, circa un centinaio. Vi è anche una progettualità relativa alla nuova sede dei Vincenziani, in cui dovrebbero trovare posto una ventina di studenti. Per questa, tuttavia, si stanno affrontando problemi relativi alle autorizzazioni della ristrutturazione a farsi, nonché al finanziamento dell’opera».