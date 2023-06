La classifica Quacquarelli Symonds World University è la più prestigiosa al mondo. Ogni anno viene consultata da decine di milioni di studenti, il ranking utilizzato comprende l’analisi di 17,5 milioni di pubblicazioni scientifiche e si basa sulle opinioni di 240mila docenti e manager. In elenco nell’edizione 2024 ci sono 1.497 atenei di 104 Paesi, con 42 italiane che compiono un bel balzo in avanti grazie ad alcuni indici che aumentano il valore della ricerca: citazioni delle pubblicazioni, reputazione accademica e capacità di far parte di una rete internazionale. Sul gradino più alto c’è il Mit di Boston. Le italiane non arrivano mai tra le prime cento per medie bassissime riguardo l’internazionalizzazione, sia nel numero di docenti stranieri che di studenti. Un discorso che penalizza molto le tre campane presenti: Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Napoli Parthenope e Università di Salerno.



Federico II risale 81 posizioni rispetto allo scorso anno, portandosi al 335esimo posto nel mondo ed è settima tra le italiane (l’anno scorso era ottava). «Essere ancora nella top ten delle italiane è un risultato molto soddisfacente. Siamo migliorati moltissimo su indici che denotano qualità e impegno della nostra attività di ricerca nonché la credibilità delle nostre pubblicazioni. Perdiamo invece nell’attrattività, cioè quando a incidere non è ciò che offre l’ateneo ma il territorio» ha commentato il rettore Matteo Lorito.

L’ateneo federiciano, inoltre, è il primo tra quelli del Sud, distanziandosi fortemente dal gruppo delle meridionali ma anche di moltissime blasonate del Nord tra cui Pisa, Firenze, Torino, Genova, Venezia. Le altre campane, UniSalerno e Parthenope, si trovano a fondo classifica. L’ateneo salernitano è nella posizione compresa tra 801-850 (l’anno scorso era tra 1001-1200) e 28esimo posto tra le italiane, mentre l’Università Parthenope, che solo nel 2022 è entrata nella QS World University, è nella posizione compresa tra 1001-2000, stabile rispetto allo scorso anno, 38esima tra le 42 italiane.

Un indice in cui spiccano le italiane èovvero le citazioni ottenute dalle facoltà. In questo caso Federico II è prima tra le migliori dieci italiane con il punteggio di 61,8 (fa meglio solo l’Università di Bari che però è solo 17esima tra le italiane). Se comparato con tutte le università in classifica, Federico II si posizionerebbe soltanto con questo indice al 197esimo posto nel mondo. «Significa che, non solo lavoriamo bene ma siamo anche tra i più citati in Italia. È un dato molto significativo, dal punto di vista scientifico reputo che sia quello più importante, soprattutto se consideriamo che tra le mondiali che ci precedono ci sono atenei che hanno dotazioni finanziarie che noi non avremo mai» aggiunge Lorito. Al 23esimo posto italiano troviamo Parthenope con 38,9, mentre UniSalerno è al 30esimo con 31,9. Federico II ha la quarta posizione italiana percon 81,6 dietro La Sapienza, Padova e Bologna. Questo indice è pure molto importante poiché stima la capacità degli atenei di diversificare la rete internazionale di ricerca. Se comparato con tutte le università nel mondo, Federico II si posizionerebbe al 137esimo posto. Buona anche la performance di UniSalerno che con 64.8 raggiunge il nono posto italiano, penultima, invece, Parthenope con 1,7. Federico II è poi nona percon 35,2, mentre al 29esimo posto troviamo Salerno con 7,9, e al 41esimo posto Parthenope con 3,5. Questo indice è la valutazione delle ricerche di livello internazionale.sono i due settori in cui tutte le italiane devono crescere, ma in particolare gli atenei campani. «Non abbiamo nemmeno gli studentati, come attraiamo gli studenti stranieri? E un docente straniero, a parità di contratto, perché dovrebbe scegliere Napoli rispetto a Padova o Bologna, dove ci sono servizi e proposte che da noi invece mancano? La scelta la farà rispetto alla città che lo accoglie, non all’ateneo. Il tema è questo: la città deve attrarre con tutto il suo territorio. Le classifiche servono a darci delle indicazioni su cosa rafforzare, ma non spetta alle Università migliorare i servizi». New entry quest’anno nella QS World University è l’indiceIn questo caso l’Italia brilla sulla sostenibilità superando la media globale (20,8) e la maggior parte dei paesi UE con più di 10 università classificate. Federico II dimostra un impegno per un’esistenza più sostenibile con il punteggio 34,6 (18esima tra le italiane), giù in classifica invece UniSalerno con 7,6 e Parthenope con 3,4.