La storia dimenticata e lo sfregio dell'ignoranza

«A che cosa serve la storia?». È la domanda che sempre mi rivolgono i miei studenti costretti a ricordare nomi di re e di battaglie, date ed eventi del passato. Ogni volta provo a dare una risposta diversa, partendo da esempi concreti, per arrivare poi a conclusioni più generali e più astratte. Oggi potrei rispondere così: «La storia serve a non imbrattare una fontana del Cinquecento appena riattivata».



È successo a Forcella, alla Fontana della Scapigliata, monumento storico che si trova di fronte all’Ospedale Ascalesi, eretto tra il 1539 e il 1541 e voluto dal viceré don Pedro da Toledo (il nome deriva da una corruzione popolare dell’originale «scompigliata», riferito al prorompente getto d’acqua che s’infrangeva su uno scoglio scolpito al centro della vasca ellittica, distrutto nella seconda metà dell’Ottocento e sostituito da una colonna riportata ora al suo antico splendore, insieme all’intera fontana, con vari interventi di restauro). La Fontana fu progettata - da Giovanni da Nola - anche per permettere alle massaie del popolo di lavare i panni nella vasca e per alimentare due mulini della vicina Annunziata e le case della zona nei periodi di siccità. Adesso che è tornata a sgorgare l’acqua dopo anni di inattività, si è pensato di celebrare l’avvenimento imbrattando i marmi della vasca (come del resto avviene regolarmente) con scritte ingiuriose, in vernice nera e verde, contro il sindaco di Napoli e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, le strutture destinate alla detenzione amministrativa dei migranti irregolari sul territorio italiano.



I vandali sono entrati in azione indisturbati, come sempre accade in questa zona che versa sempre più nel degrado, compiendo l’ennesimo sfregio alla fontana a cui nessun turista si avvicina più, ormai quasi usucapita dai parcheggiatori abusivi che vi bivaccano sopra allegramente. E dunque, tornando alla domanda sull’utilità della storia, verrebbe da rispondere che imbrattare un monumento del Cinquecento equivale, appunto, a imbrattare il proprio passato, e dunque a negarlo. Ma che cosa succede quando si nega il proprio passato?



Succede che viviamo immersi in un eterno e opaco presente, anzi che vi scivoliamo sopra come surfisti sul mare, ignorandone la profondità. Succede, allora, che il nostro sguardo si posi sulla nostra città senza distinguervi nulla, senza comprendere nulla. Succede, in poche parole, che si viva come ciechi, ignari di noi stessi. Ecco, la comprensione soprattutto. Sapere da dove veniamo è il passo principale per capire chi siamo e soprattutto dove vogliamo andare. Il grande storico francese Marc Bloch nella sua «Apologia della storia», scritta nel 1949, dopo gli anni bui del conflitto mondiale e della Shoah, proprio per rispondere alla fatidica domanda che ancora oggi continuano a farmi i miei studenti, ci spiega che la storia analizza «il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato». In questo doppio movimento - direi in questa dialettica - tra passato e presente si costruisce la nostra identità di uomini e di cittadini consapevoli. E come si attua questo movimento? È ancora Bloch a rispondere: quando si studia la storia si compie «uno sforzo verso il miglioramento della conoscenza». Ma se questo «sforzo» viene visto come inutile, perfino come fastidioso sia da chi dovrebbe garantirlo, come le istituzioni, sia da chi dovrebbe almeno limitarsi a rispettarlo, come i cittadini, quasi che la memoria collettiva fosse un optional e non, come dovrebbe essere, la base della convivenza civile e della stessa nozione di civiltà; se Napoli, dunque, si rifiuta di compiere questo «miglioramento della conoscenza», allora il rischio che si spezzi il filo che lega passato, presente e futuro è altissimo. Ed è un rischio che può essere evitato solo educando alla memoria - o meglio ancora alla manutenzione della memoria - i cittadini tutti, dai più piccoli ai più anziani.



Ecco a che cosa serve, allora, la storia, concluderei dunque rispondendo oggi ai miei studenti, sperando di esser stato abbastanza convincente: serve a difendere il passato dallo sfregio dell’ignoranza, perché è solo da questa difesa premurosa che possiamo imparare a guardare davvero ciò che ci circonda, ad amarlo e rispettarlo, e di conseguenza ad amare e rispettare anche noi stessi, per poter costruire consapevolmente il nostro futuro e quello della nostra città.



