CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Dicembre 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 27 Dicembre, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alerio Caprara Napoli e Ozpetek. Un bell’incontro sulla carta perché sia la città, sia il regista sono allergici alle definizioni irrevocabili e costringono a non ricorrere alle didascalie prestampate. Vorremmo, però, subito pregare che si rivolga altrove chiunque pensi di scovare in queste righe un riscontro al grottesco ping pong tra gli amatori e gli odiatori del brand «Gomorra». Secondo noi, infatti, in «Napoli velata» non c’è niente che evochi una sorta di arrivano-i-nostri...