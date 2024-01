Fioriere per combattere i ras della sosta. Dalle parole ai fatti, stavolta, il passo è stato breve. Via i parcheggiatori abusivi da piazza Trieste e Trento. Nei giorni scorsi le promesse non erano mancate, da parte del Comune. E ieri mattina si è passati alle azioni concrete: sono state installate le fioriere nell’area pedonale compresa tra San Carlo e Palazzo Reale, così da impedire l’accesso alle auto. È stato lasciato aperto soltanto un corridoio d’accesso per i veicoli che dovranno invece entrare a Palazzo Reale (che, ricordiamolo, per via di un discusso regolamento è off-limits per i cani, ma non per le automobili). L’assessorato comunale alla Sicurezza, la Municipalità 1, le battaglie del deputato Francesco Borrelli: in tanti si sono battuti per la fine del piccolo impero dei ras della sosta nel cuore del cuore della Napoli turistica e istituzionale, a pochi passi dalla Prefettura e da piazza del Plebiscito. Il risultato è arrivato, e si spera che non ci siano ritorsioni né raid ai danni del nuovo arredo urbano.



Dopo anni di illegalità, l’area pedonale di piazza Trieste e Trento è stata dunque finalmente liberata dal parcheggio selvaggio e dagli abusivi della sosta. I primi interventi risalgono allo scorso 22 novembre: installando delle fioriere sul lato destro dello slargo, il Comune aveva creato delle barriere per impedire l’accesso ai veicoli. Ieri mattina, le fioriere sono state installate anche sul lato sinistro, quello più vicino al Teatro San Carlo, per intenderci.

«Finalmente dopo anni di battaglie l’area pedonale di piazza Trieste e Trento non sarà più un parcheggio per furbetti e gestito dai parcheggiatori abusivi - commenta Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra - Grazie all’assessore De Iesu e alla prima Municipalità che ha seguito con determinazione la vicenda si stanno installando le fioriere che impediranno una volta e per tutte la sosta selvaggia e così i pedoni potranno camminare in una piazza pedonale senza auto. Si tratta di un evento che definirei storico ma lo sarà effettivamente se, al contempo, si intensificheranno i controlli per mantenere la legalità».

«Abbiamo avuto un ruolo importante convocando la conferenza dei servizi, visto lo scempio dei parcheggiatori abusivi all’esterno del San Carlo - spiega la presidente del primo parlamentino Giovanna Mazzone - Il sindaco e l’assessore De Iesu sono stati veloci ad agire. È difficile spostare quelle fioriere, per portarle sono serviti macchinari pesanti, ma nel caso di eventuali vandalizzazioni siamo pronti a ripristinarle. Ieri mattina c’è stata anche un’altra vittoria per la legalità sul territorio municipale: sono state spostate le fioriere abusive in via Tommaseo, quelle sui marciapiedi. E abbiamo ripristinato i posti per gli scooter e rifatto la segnaletica e ripristinato il senso di circolazione per evitare le doppie file di auto parcheggiate, che causavano danni ai residenti e ai mezzi di soccorso».

Un giro d’affari d’oro, quello dei parcheggiatori abusivi che, dal lungomare a Coroglio, passando per Mergellina o il centro storico (tra Port’Alba e Bellini) si impossessano anche delle strisce blu. Un business che, secondo le stime di Borrelli, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni all’anno nella sola area metropolitana di Napoli e comportare un danno erariale per le casse del Comune partenopeo di gran lunga superiore ai 10 milioni in 12 mesi, considerando le centinaia di migliaia di ticket che i cittadini, costretti a versare la mancia all’abusivo, non comprano. I prezzi poi sono aumentati, fino a 5 euro per ogni estorsione: il momento è florido per i ras della sosta che si appropriano degli spazi pubblici. Ecco perché sono in arrivo nuove forme di contrasto al fenomeno: «Facciamo migliaia di verbali ai danni dei parcheggiatori abusivi - dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale di Palazzo San Giacomo Antonio De Iesu, che ha mantenuto in tempi brevi la promessa di piazza Trieste e Trento - E servono in questo senso misure più efficaci sotto il profilo sanzionatorio per contrastare i ras della sosta. Ne parleremo con il prefetto Michele di Bari, che si è già mostrato molto sensibile sull’argomento. Ma serve anche agire con intelligenza: le fioriere, che sono praticamente a costo zero, hanno restituito immediatamente un panorama meraviglioso a uno dei luoghi più prestigiosi di tutta la città».