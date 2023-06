Il sindacato Csa chiede che il Calcio Napoli paghi di tasca propria l’impegno dei vigili in occasione delle partite interne della squadra azzurra. Il tema è scottante, Palazzo San Giacomo spiega di avere attivato un tavolo per studiare la norma e capire come muoversi. Eppure Napoli è già all’avanguardia sul tema dei “vigili in affitto”.

L’iniziativa è stata varata nel 2015, su impulso del generale Ciro Esposito, ancora oggi al comando del Corpo. I primi effetti sono diventati visibili dal 2016: a Napoli c’è la possibilità di chiedere l’appoggio della polizia municipale, a pagamento, per eventi, manifestazioni, sagre, feste, trasporti eccezionali e, soprattutto, per fare cinema. Dal 2016 ad oggi il servizio ha fruttato due milioni di euro, più della metà finiti nelle tasche degli agenti, il resto nelle casse del Comune (per la precisione 1.185.014 euro ai vigili, 837.249 euro nelle casse del Comune).





Di primo acchito va precisato che per questi eventi viene utilizzato solo personale fuori servizio che ha chiesto di rientrare nell’elenco dei possibili interventi extra lavorativi. Insomma, nessun agente viene sottratto alle esigenze della città per andare a prestare la sua opera in favore di un privato. Poi vanno messi in evidenza i contorni della questione che è normata da un preciso regolamento nel quale sono chiariti tempi, modi e costi della vicenda. Chiunque può chiedere di avere un presidio della polizia municipale, a patto che si tratti di eventi o manifestazioni in linea con il decoro e l’onorabilità del Corpo e che non ci siano superiori esigenze cittadine che non consentono l’invio di personale. Sulla base della richiesta si decide il numero di agenti e di graduati da destinare allo specifico presidio; in cambio il richiedente è tenuto a versare, per ogni ora di utilizzo del personale, il corrispettivo di un’ora di lavoro straordinario maggiorata del 50%, più un euro per ogni chilometro percorso dall’eventuale auto di servizio inviata sul posto. È previsto anche il corrispettivo di un buono pasto, se i servizi richiesti superano le sei ore consecutive. Tutto quel che viene incassato viene destinato al pagamento degli straordinari al personale e l’eccedenza finisce nella casse del Comune di Napoli.

Con il passare degli anni le richieste di utilizzo di vigili «in affitto» è cresciuta a dismisura, trascinata soprattutto dal cinema che ha invaso la città con continui set allestiti ovunque.

Però sono tante anche le altre richieste: pagano per avere la presenza dei vigili la fiera del cioccolato e quella della mozzarella di bufala, si rivolgono al Comune per ottenere vigilanza i grandi organizzatori di eventi e i tantissimi che effettuano trasporti eccezionali, cercano il supporto della polizia municipale le agenzie fotografiche che realizzano immagini pubblicitarie. Meno frequente il supporto a feste ed eventi strettamente privati dei quali non è possibile conoscere, in anticipo, le modalità di svolgimento o il novero dei partecipanti. Il regolamento, su questo punto, è severo: prima di accettare la richiesta bisogna presentare un’accurata documentazione che viene vagliata in profondità: non si può rischiare di ufficializzare la presenza della polizia municipale ad eventi che non siano rigorosamente rispettosi di ogni norma. Anche perché, pure quando vengono ingaggiati da un privato, i vigili sono considerati ufficialmente in servizio, sotto la direzione e il coordinamento del comando, ed esercitano «le mansioni nella completezza delle funzioni riconosciute dalle leggi e dai regolamenti». Insomma, se c’è qualcosa di poco chiaro o al di fuori delle norme, i vigili sono tenuti a intervenire anche a discapito di chi li ha ingaggiati.

Fin dal primo momento la Gesac ha un accordo fisso con la polizia municipale per ottenere più personale di controllo all’aeroporto di Capodichino. Con il passare degli anni, però, i principali fruitori del servizio di «vigili in affitto», sono diventate le case cinematografiche che chiedono supporto e presidio ai margini dei set dove si girano le scene. Solo negli ultimi quindici mesi sono state 148 le richieste di ingaggio di poliziotti municipali da parte del mondo del cinema e della tv, in media dieci set da presidiare al mese. E siccome quest’anno Napoli verrà letteralmente invasa dalle troupe, il lavoro (e gli introiti) cresceranno in maniera esponenziale.