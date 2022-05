Napoli, le strade restano senza vigili: via altri 150, meno di mille operativi

Meno di mille i vigili urbani da poter impiegare su strada. Per la prima volta la polizia municipale di Napoli scende sotto questa soglia. In totale sono 1270, ma il 25% rientra tra i non idonei al lavoro di pattuglia e tra quelli che lavorano negli uffici (70 sono impiegati presso l’unità contravvenzioni). Ci sono poi 160 pensionamenti già registrati nel 2021, altri 82 sono previsti a giugno ed entro fine anno supereranno i 150. L’età media...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati