Una decina di giorni fa alla procura della Repubblica di Napoli è arrivata una lettera-esposto nella quale viene descritto, nel dettaglio, un metodo truffaldino che verrebbe utilizzato da alcuni agenti della polizia municipale per ottenere guadagni extra: si tratta di eventi sui quali indagherà la magistratura e che, per adesso, vengono conservati in un fascicolo. Secondo l’esposto nelle mani dei magistrati un gruppo di agenti avrebbe sfruttato la norma per il prelievo delle auto abbandonate e divenute ricettacoli di immondizia, per mettere in atto un piano fraudolento. Quel documento, che non è detto contenga assolute certezze e sul quale farà piena luce solo l’indagine della Procura, sostiene che i vigili truffaldini individuerebbero auto prive di assicurazione, le farebbero prelevare con la scusa del “ricettacolo di immondizia” per poi convocare i proprietari nei loro uffici. Agli automobilisti, secondo l’esposto, gli agenti infedeli spiegherebbero che la contravvenzione per la mancanza di assicurazione si può “nascondere” se arriva un certificato di rottamazione, così per evitare la pesante contravvenzione i cittadini andrebbero a lasciare le proprie vetture nelle mani dei rottamatori che riuscirebbero a ricavare pezzi di ricambio da mettere sul mercato. In questa ricostruzione, la cui veridicità è ancora al vaglio dei magistrati, in cambio di ogni vettura rottamata, agli agenti andrebbe una mancia e ci sarebbe una percentuale anche sulla vendita dei pezzi di ricambio delle auto rottamate.

Sui contenuti dell’esposto che, lo ripetiamo, per adesso sono semplicemente al vaglio della Procura senza nessuna certezza che gli eventi raccontati corrispondano al vero, accetta con rigore di intervenire il capo dei vigili di Napoli, Ciro Esposito il quale spiega innanzitutto di non avere avuto ancora nessuna comunicazione da parte della Procura e poi spiega con chiarezza: «Personalmente escludo che possa trattarsi di una denuncia con basi reali, mi sembra più una ripicca verso il Corpo. Però sono un uomo che vive per il rispetto delle leggi e aver avuto conoscenza di questa vicenda mi impone fin da adesso, prima ancora di sapere se la Procura deciderà di proseguire, di aprire un’indagine interna al Corpo per capire se c’è una possibilità che questi eventi si siano realmente realizzati».

Sulla questione il comandante Esposito è severissimo e non ammette superficialità, pur ribadendo con forza di avere piena fiducia in ognuno degli uomini e delle donne del Corpo, spiega che «io personalmente andrò fino in fondo in questa vicenda e se ci sarà qualcuno che ha sbagliato sarò io stesso a chiedere che paghi per gli errori commessi. In certi casi c’è in ballo l’onore di un intero Corpo e la rispettabilità delle migliaia di persone che indossano con orgoglio la nostra divisa».



Tutto ruota, secondo l’esposto presentato in Procura, intorno a una specifica unità operativa nella quale l’abitudine a questi comportamenti sarebbe diffusa. A disposizione della Procura il firmatario dell’esposto mette anche tutti i nomi delle persone presuntamente coinvolte nella truffa, ma non solo. Il foglio inviato ai magistrati contiene precisi dettagli su alcuni episodi che, secondo quel che viene descritto nel documento, sarebbero verificabili. C’è un elenco di targhe automobilistiche e luoghi dove si sarebbero consumate le truffe, che potrebbe condurre rapidamente alla ricerca di una verità sull’intera vicenda.

Per sapere se l’esposto è da considerarsi attendibile sarà necessario semplicemente effettuare controlli su eventi, targhe, luoghi e nomi raccontati con precisione in quel documento. «Io non conosco questi dettagli - dice il comandante Esposito - se la Procura deciderà di affidarci le indagini saremo rapidi e implacabili e, lo ripeto, se troveremo qualcuno che ha sbagliato, chiederemo che paghi in maniera severa. Anche se fin quando non avrò certezze, difenderò con forza tutti gli uomini e le donne del Corpo».

