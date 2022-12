Come lo spirito del Natale futuro nel racconto di Dickens, anche a Napoli lo spettro della vigilia si presenta come un monito, un severo avvertimento: o si cambia o si finisce male, anzi malissimo. Già nei giorni scorsi la polemica è montata, con una tensione sempre più crescente, tra commercianti e gestori dei bar, sulla questione spinosa della movida. Da un lato i residenti della zona - parliamo di via Cavallerizza, piazza Rodinò, via Bisignano, vico Belledonne, via Alabardieri - vivono il 24 come un incubo, più che come un giorno di festa, per la calca che li costringe a restare segregati in casa, e i commercianti paventano il rischio di doversi barricare all’interno dei negozi; dall’altro i gestori dei baretti temono un drastico calo di vendite in un giorno in cui non possono proprio permetterselo. Di qui proposte e controproposte da entrambe le parti.

La situazione non è molto diversa in altre zone del centro storico, prese d’assalto dai turisti, con livelli di assembramento impressionanti che si trasformano in una trappola per gli abitanti della zona, letteralmente ostaggi della folla, impossibilitati a uscire dalle loro abitazioni (un esempio per tutti: san Gregorio Armeno). Ora arriva l’ordinanza comunale a dire l’ultima parola sulla questione: verranno - è scritto nell’ordinanza - intensificati i controlli nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle dove di solito si riscontra un movimento di persone più elevato. Intensificazione di servizi di controllo anche nella zona di San Rocco, Frullone e via Emilio Scaglione, nonché dei quartieri Spagnoli, per la prevenzione ed il contrasto di eventi criminosi. È, questo dei controlli, uno dei punti cruciali della faccenda.

Perché, come sempre, una delle maggiori difficoltà, a Napoli, è far seguire alle parole i fatti. Sacrosanta, necessaria l’intensificazione dei controlli. Ma dove? Come? Chiunque abbia avuto la ventura di circolare in auto, coi mezzi pubblici o a piedi per le strade cittadine in questi frenetici giorni prefestivi, si sarà accorto della presenza piuttosto evanescente dei vigili urbani. Chi li ha visti? Trovarli è più difficile che trovare il famoso ago nel pagliaio. Traffico in tilt, macchine parcheggiate in seconda e terza fila, centauri senza casco, in un generale trionfo delle infrazioni. Il caos imperversa, come sempre. E come sempre la città, abbandonata a sé stessa, presenta il suo volto peggiore: anarchico, strafottente, irrispettoso delle regole. La claustrofobia del lockdown si è tramutata nell’agorafobia del post-pandemia.

Con la scusa delle feste, tutti ci riversiamo per strada, come per recuperare nevroticamente il tempo perduto. Attraversare via Toledo in questi giorni, ad esempio, è un’esperienza che ha qualcosa di allucinante: fiumane di persone che camminano intralciandosi a vicenda, stretti in una muraglia umana, per lo più mangiando pizzette, panini e panzarotti, e imbrattando vergognosamente la strada, sporca di carte, cartoni, tovaglioli usati, lattine. Uno scempio. È questa la città turistica che vogliamo? L’ordinanza comunale per regolamentare la movida scontenterà sicuramente qualcuno. Compiacere tutti, del resto, è il peggior modo per governare. Intanto, però, pianificare più controlli non basta. Bisogna poi farlo, averne le intenzioni e le risorse (si possono pagare gli straordinari? con quali risorse?). Annunciarli e disattenderli sarebbe disastroso: l’ennesima prova che il cittadino ha l’impunità garantita.