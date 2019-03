Napoli, Villa Comunale riaperta al pubblico: slalom tra cantieri e immondizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Marzo 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedici marzo 2019. Il cancello della Villa Comunale è finalmente riaperto dopo 17 giorni di chiusura. Una famiglia di turisti tedeschi guarda dentro, storce il naso e passa oltre. I due alberi abbattuti causa bufera sono ancora lì. E, poco più in là, oltre le croniche transenne dei cantieri, montagne di immondizia non ritirata, tronchi, rami e fogliame sui prati incolti o nei marmi delle statue, monumenti discarica. Il Real Passeggio riconsegnato ai napoletani è tumefatto come un ritratto di Francis Bacon in...