Villa Ebe resti pubblica (e sfrutti i fondi in arrivo)

Villa Ebe va salvata dall’incuria e dal degrado in cui è piombata da decenni. Questo è l’obiettivo prioritario da perseguire, come più volte è stato rivendicato sulle pagine del Mattino da autorevoli firme. È una questione di rispetto nei confronti della storia, della nostra cultura e del valore di un grande uomo, l’ingegnere Lamont Young, fondatore, peraltro, dell’Automobile Club Napoli nel 1906, che ha dato molto a questa città, forse più di quanto abbia ricevuto.



È giunta, quindi, l’ora di saldare, come ha detto bene Aragona sulle pagine di questo giornale, il debito di riconoscenza verso una figura di spicco della società napoletana, a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento, il cui «torto», molte volte, è stato quello di essere troppo all’avanguardia rispetto al suo tempo.

Da quando il Castello fu devastato da un terribile incendio (vent’anni fa), nessuno, né il Governo, né gli Enti locali, è riuscito ad adottare iniziative e progetti di recupero che potessero restituire alla città la fruizione di un luogo così fiabesco. Motivo, questo, che induce Aragona ad un giustificato scetticismo sul futuro del maniero, almeno sino a quando continuerà ad essere di proprietà pubblica.



Se, finora, l’Amministrazione comunale è stata incapace di sapersi prendere cura di questo bene, sarebbe preferibile, allora, venderlo ponendo fine ad una colpevole inerzia di cui non si intravvede la fine. Il problema, perciò, oggi, sarebbe solo quello di trovare un soggetto privato realmente intenzionato a rilevare Villa Ebe per gestirla nel rispetto dei vincoli di tutela dettati dalla sovrintendenza e dalle finalità d’uso, onde prevenire volgari speculazioni commerciali. Ma sulla possibilità di un complesso intervento del privato nutriamo seri dubbi, anche e soprattutto per i tempi di realizzazione dell’iniziativa.



La questione, allora, va affrontata senza pregiudizi ideologici e preclusioni di sorta tra pubblico e privato. E’ un problema di uomini capaci a «fare» all’interno della farraginosa burocrazia, compressa da «lacci e lacciuoli», di una pubblica amministrazione obsoleta e di una legislazione inadeguata. Le tragiche conseguenze del Coronavirus, però, hanno finalmente indotto a prendere consapevolezza della necessità di snellire, semplificare e riformare la macchina dello Stato per il rilancio del Paese. Questo, perciò, è un momento propizio per cogliere l’opportunità di interventi e finanziamenti, nazionali ed europei, mirati alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, che deve avere un ruolo sempre più strategico e centrale nella nuova «normalità». E se tutto ciò sta per realizzarsi, come sembra, nelle intenzioni e nelle speranze di tutti, riteniamo che le risorse necessarie alla rinascita di Villa Ebe, siano più facilmente reperibili nel pubblico che nel privato. Anche Lamont Young, che ebbe la concessione comunale di realizzare una metropolitana con fondi, però, da reperire «nel privato», non trovò disponibilità nella società napoletana dell’epoca e, in verità, neanche nel mondo economico londinese. E, forse, fu proprio questa la ragione, o una tra le più importanti, del suo suicidio.

