Su Villa Ebe si è aperto un dibattito che testimonia l’interesse per il destino della dimora che fu di Lamont Young, l’eclettico e geniale ingegnere che agli inizi del Novecento progettò per Napoli opere di assoluta originalità (dalla linea metropolitana aerea, agli ascensori e scale mobili per collegare il Vomero con il Centro, fino ad ideare il quartiere “Venezia”, un canale navigabile, costellato di isolette artificiali che, da S. Lucia, passando per Posillipo, avrebbe raggiunto i Campi Flegrei).



I qualificati interventi apparsi sulle colonne del “Mattino” ritengono che l’inclusione di Villa Ebe nell’elenco dei beni alienabili del Comune di Napoli sia la più eloquente dimostrazione del fallimento dell’azione amministrativa incapace di salvaguardare il patrimonio pubblico, meritevole di specifica attenzione e di interventi mirati alla fruizione collettiva. Non appare, quindi, ingiustificata l’opinione di chi privilegerebbe la vendita all’asta del «Castello di Pizzofalcone», ritenendo che un acquirente privato possa fare meglio di quanto non abbia fatto il Comune di Napoli.



Tuttavia, le ragioni che fanno propendere affinché Villa Ebe non sia venduta sono plurime e vanno tenute ben presenti da chi deve assumere le relative decisioni. La Villa fu realizzata da Lamont Young nel 1920 ed è intitolata a sua moglie, Ebe. Situata sulla collina di Monte Echia, domina uno scenario di incommensurabile bellezza sul golfo di Napoli e la raggiunge l’eco della leggenda di Parthenope, che approdò sull’isolotto di Megaride, e della storia millenaria del promontorio di Pizzofalcone. Monte Echia, risalente al IX sec. a.C., come riferisce la rivista degli Ingegneri della Provincia di Napoli nel 2003, è il sito Unesco più antico d’Europa.



Vi è, poi, un più pressante motivo che non consente di procrastinare nel tempo i necessari lavori di restauro di Villa Ebe ed è il rovinoso stato di degrado ed abbandono dopo l’incendio, avvenuto per mano di ignoti nel 2000, che ha distrutto i pregevoli interni e reso impraticabili i vari ambienti. Si deve alla paziente e infaticabile opera dell’artista Pasquale Della Monaco la cura del giardino e delle aree esterne, affidategli dall’amministrazione comunale, e così pure a lui si devono le molteplici iniziative culturali svolte nel corso degli anni lungo le rampe di Lamont Young.



Il Comune di Napoli, che ha in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione dell’ascensore che collegherà S. Lucia con il Belvedere di Monte Echia, rendendo nuovamente possibile godere dello stupefacente panorama sul golfo, deve avviare quanto prima i lavori per il restauro di Villa Ebe con i fondi resi disponibili dalla Regione Campania. Purtroppo, sono tanti i progetti rimasti solo sulla carta, come quello redatto nel 2003 per conto del Comune, da un gruppo di lavoro composto da eminenti urbanisti ed architetti, per il Recupero e la Riqualificazione, nel loro insieme, del Borgo Marinari, S. Lucia, Monte Echia e Pizzofalcone. L’enorme potenziale che la riqualificazione di tali aree, ancora oggi, sarebbe in grado di offrire allo sviluppo economico e alla ripresa sociale della città non ne ha impedito, tuttavia, il suo paralizzante arresto.



La vicenda di Villa Ebe, inclusa inopinatamente tra i beni pubblici da alienare, dopo che un bando pubblico ne ha affidato nel 2017 il progetto di restauro ad un raggruppamento di ingegneri ed architetti, è emblematica. Essa ignora, colpevolmente, il richiamo che i luoghi e le testimoniante del passato evocano e che ricollegano la nostra città alla sua storia. Sono illuminanti ed attuali le parole di Gerardo Marotta nella prefazione al volume, del 1994, curato con Francesco Lucarelli, «Unesco per la Tutela dei Centri Storici – Napoli Patrimonio dell’Umanità», quando richiamano «l’attenzione non solo sull’area della città partenopea ma anche su tutta l’Italia meridionale e la Sicilia che offrono insigni documenti delle esperienze politiche, artistiche e scientifiche che si sono susseguite dall’età micenea all’età classica, al Medio Evo, al Rinascimento, all’età moderna», ed aggiungono che «Coerente con questo orientamento di pensiero è la difesa … dell’ambiente naturale in cui si esprime il segno dell’umanità e della sua storia».

È tempo, dunque, che l’amministrazione si ravveda e dispieghi ogni attività per la fruizione pubblica di Villa Ebe in uno all’area del promontorio di Pizzofalcone ricco della storia millenaria di Napoli.

