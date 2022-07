La scuola in campo ​contro il nuovo nichilismo

Quando si affrontano certe questioni, come quella - sollevata meritoriamente da questo giornale - della violenza giovanile a Napoli, il rischio che si corre è di imbastire discorsi che quanto più grandi appaiono, tanto meno riescono a incidere sulla realtà, e sulle possibilità di cambiarla questa realtà. Qui non si tratta, infatti, di contrapporre due modelli alternativi: quello «repressivo» e quello «educativo». Ma piuttosto di prendere atto collettivamente di una situazione straordinaria e di mettere in campo tutto ciò che può servire a far fronte a questa straordinarietà, come invocava giustamente Vittorio Del Tufo da queste colonne.

Penso, per così dire, a un Piano Marshall per la devianza giovanile, che agisca con una capillarità e una visione d’insieme che finora non si sono avute, e che tenga presente tutte le componenti in gioco: sociali, economiche, psicologiche, culturali, legali. È necessario un intervento in sinergia, per affrontare il problema sui diversi piani: prevedendo decisioni, provvedimenti tempestivi e certezza della pena; sostenendo tutte le forme di volontariato di quartiere, le associazioni impegnate a ospitare i ragazzi a rischio; aumentando la presenza degli assistenti sociali e dei presidi psicologici nel territorio; combattendo le inerzie burocratiche e incidendo con strumenti che sappiano confrontarsi seriamente con la piaga della dispersione scolastica. Non bastano, infatti, i proclami e i finanziamenti: bisogna anche controllare la ricaduta effettiva dei progetti.

Ma tutte queste cose sono state dette e ridette più volte. Più che esigerle, adesso, non possiamo. Forse, quello che ancora manca è una chiara consapevolezza del male da combattere. Altrimenti non si commetterebbero errori di valutazione, come ancora si fa, imputando ad esempio alle serie tv o alla musica trap la responsabilità della situazione. Libri, canzoni, film e serie tv colgono lo spirito del tempo, non lo creano. E il punto è proprio questo: siamo proprio sicuri di conoscere lo spirito del tempo in cui vivono i nostri giovani? Ho parlato di Piano Marshall. Nell’Italia del dopoguerra la diagnosi era facile: c’era un paese devastato, in macerie, che andava ricostruito, un tessuto produttivo di rimettere in sesto, rapporti sociali da rinsaldare. Quelle macerie fisiche oggi non le vediamo, ma esistono macerie immateriali. Siamo di fronte a giovani in crisi dentro una società in crisi. E la violenza non è che una manifestazione concreta di questa crisi, l’esplosione di qualcosa che è stato negato. E che cosa è stato negato a questi giovani?

La possibilità di vivere in una realtà complessa, piuttosto che in un universo “unidimensionale”, ovvero quella dimensione frustrante e competitiva dell’utilitarismo, del principio del “tutto e subito”, che ha consegnato le nuove generazioni inermi al nichilismo esistenziale e al narcisismo “social”. Se non partiamo da questa consapevolezza, poco riusciremo a capire del disagio giovanile che ci assale e poco riusciremo a progettare per arginarlo. Ecco perché un piano d’intervento massiccio e urgente non può che porre la scuola al suo centro. Una scuola che sappia offrire un’alternativa educativa in virtù di quella logica del “dono” come fondamento di una civiltà di cui parlava l’antropologo francese Marcel Mauss in un fondamentale saggio di inizio Novecento.

Una scuola, cioè, capace di configurarsi come spazio reale e non virtuale del dare e del ricevere, come luogo reale e non virtuale della reciprocità e dello scambio, dove prima delle competenze vengano le relazioni umane. Donare all’altro (il proprio tempo, la propria esperienza e conoscenza, le proprie domande e il proprio ascolto) deve essere il presupposto di questa educazione culturale da far partire dai banchi scolastici. Non in senso buonista, ma concreto. È una sfida per gli insegnanti, che andrebbe valorizzata come merita. E non solo. Perché soltanto con il contributo di tutti - società civile, istituzioni locali, stato, prefettura, volontariato, asl, associazioni pubbliche e private, il mondo della politica - possiamo ricostruire dalle macerie quel futuro che noi adulti abbiamo negato ai nostri figli.