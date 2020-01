Botte ai medici, dove nasce ​il germe della violenza

Spiace dirlo, ma non c’è nulla di meno realistico e utile – nel pieno di questa folle girandola di aggressioni a medici e personale sanitario che sembra non avere fine – della proposta dell’Ordine dei medici di Napoli di mettere in piedi uno spettacolo che coinvolga calciatori, cantanti e attori famosi per sensibilizzare il maggior numero di persone sul tema della violenza contro i camici bianchi. Sarebbe ingeneroso approfondire puntigliosamente l’elenco dei limiti che caratterizzano questa proposta. Ma è certo che non saranno atleti e star della fiction che urlano da un palco illuminato «No alla violenza, sì al rispetto!» a mettere un freno a un fenomeno che è in aumento impressionante, che da urgenza è diventato prima emergenza, poi vera e propria crisi.



Non è al mondo dello spettacolo che bisogna guardare: è, ancora una volta, alle porte della politica che bisogna bussare. Perché se è vero, come è senz’altro vero, che le aggressioni verbali e fisiche ai medici e al personale di ospedali e ambulanze crescono al caldo di una sottocultura figlia di inciviltà, ignoranza, arroganza, delinquenza e sopraffazione, è altrettanto vero che non è solo con questa troppo sbrigativa chiave di lettura che si dovrebbe leggere un fenomeno di tale portata e impatto. Non è solo nella «protervia della società incivile», di cui scriveva ieri Antonio Polito sul Corriere del Mezzogiorno, che bisogna andare a cercare per inquadrare questi fatti così dolorosi e incomprensibili. Questa miscela esplosiva nasce componendo molti ingredienti, coltivati sorprendentemente proprio in seno alla società civile, alla politica, al mondo dell’informazione.



La sottocultura della violenza è senz’altro la miccia, ma forse dovremmo cominciare a dire che i contributi alla preparazione della dinamite vengono da molte mani che sono spesso pronte a chiamarsi fuori con una velocità un po’ sospetta. Ma quali sarebbero, queste mani? Intanto, la diffidenza diffusa nei confronti del sapere scientifico prodotta da una parte del sistema politico italiano. Non ci si fida dei medici come non ci si fida dei politici. Da tempo i dipendenti pubblici ospedalieri sono diventati, nella percezione di una fetta per nulla trascurabile della popolazione, tanto casta quanto lo sono i politici. Sono percepiti come privilegiati, fannulloni. Vengono visti e raccontati come furbetti del cartellino, nullafacenti che arrivano in corsia con la racchetta da tennis già pronta in borsa. A rincarare la dose, poi, ci pensano i social network, con lo “scemo del villaggio globale” (copyright Umberto Eco) pronto a pontificare su cure, vaccini, diagnosi e posologie di farmaci dall’alto della sua cattedra ottenuta su Facebook. “La società – ha scritto il sociologo ungherese Frank Furedi nel suo saggio ‘Che fine hanno fatto gli intellettuali?’ – si mostra diffidente verso la ricerca del sapere, e spesso non ha fiducia in quanti dicono di sapere. Esiste un diffuso sospetto nei confronti dell’autorità scientifica, e quanti cercano di estendere i confini di tale conoscenza sono spesso accusati di ‘giocare a fare Dio’.



Questo tipo di accuse non si rivolge solo alle persone impegnate in aree controverse come la ricerca genetica o la nanotecnologia, ma anche a quanti cercano di pervenire a una migliore comprensione della salute umana in generale”. E allora se siamo tutti specialisti, tutti esperti di malattie infettive, tutti possessori di dottorato sui vaccini, ci si mette un attimo ad armarsi del linguaggio della violenza, dell’insulto, dell’aggressività verbale contro i “colleghi” ospedalieri. Ma probabilmente, alla base di queste considerazioni c’è un punto veramente incandescente. Un nodo che non sembra possibile sciogliere in alcun modo. Ed è il nodo di un sistema ospedaliero, al Sud Italia, in oggettiva cancrena. Certo, ci sono le eccellenze. Sì, esistono le punte di diamante della ricerca, le isole felici di dipartimenti e specialità, i padiglioni che ci rendono orgogliosi. Ma l’offerta media e quotidiana dei servizi di assistenza ospedaliera al Mezzogiorno è di una povertà imbarazzante, di una approssimazione letale, di un pressapochismo preoccupante. È figlio di un sistema che, da decenni, mette al centro del suo agire operativo soltanto tagli, aumenti delle liste di attesa, riduzione del personale, burocratizzazione selvaggia. Scelte chiaramente politiche che mettono medici e pazienti in condizioni difficilissime. Una mala organizzazione generale che diventa malasanità. Un chiarissimo progetto di smantellamento del servizio di assistenza sanitaria al sud il cui peso si riversa interamente sulle spalle di medici e infermieri, che diventano lo sfiatatoio di frustrazioni e rabbia.



Cosa fare, allora? Certamente è (anche) una questione di ordine pubblico. Ben vengano allora le telecamere sulle ambulanze, le cabine blindate per gli autisti, la riapertura dei drappelli di polizia nei pronto soccorso. Ma al di là di personale armato e leggi speciali, sarebbe opportuno chiedere a gran voce di potenziare le assunzioni nel comparto della Sanità, di migliorare la qualità dell’offerta e dei servizi, di ridurre drasticamente gli sprechi e le inefficienze senza per questo umiliare le maestranze, o ridurre al lumicino i fondi per la ricerca scientifica, o tagliare le prestazioni cliniche. Operare la manutenzione di strutture vecchie, di reparti fatiscenti, di posti letto che nemmeno in certe zone di guerra. Nessuno, insomma, si senta autorizzato nel risolvere con la violenza i problemi della Sanità. Ma si corra – presto, adesso – ai ripari per rivedere in maniera profonda e radicale l’intero modello organizzativo e l’offerta dei servizi ai cittadini. Più che i versi di una canzone dal palco, servono le parole di leggi e regolamenti. Serve la musica di decisioni sane della politica. © RIPRODUZIONE RISERVATA