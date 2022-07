Violenza giovanile, si è perso troppo tempo

Più prevenzione o più repressione? Contano i risultati, e finora si è visto poco. È piuttosto sconsolante che ad ogni nuova impennata del fenomeno della violenza giovanile a Napoli e nella sua immensa area metropolitana ci si debba dividere in sostenitori del “modello preventivo” e in tifosi del “modello repressivo”. È piuttosto velleitario immaginare che ciascuno di questi modelli - a vario titolo invocati e tirati in ballo ogni volta che lo tsunami criminale si abbatte sulle nostre strade, e sulle nostre coscienze - possa fare a meno dell’altro. Le nostre analisi rischiano di restare sempre un passo indietro rispetto ai fenomeni criminali e agli episodi di violenza urbana, prevalentemente giovanile, che si moltiplicano a una velocità impressionante, di gran lunga superiore rispetto alle nostre strategie di contenimento e alle nostre stesse capacità di comprensione.

Ha ragione Antonio Polito quando afferma (sul Corriere del Mezzogiorno di ieri) che un semplice “innalzamento del livello e della capacità repressiva” non basta, rischia di rivelarsi inefficace se non è accompagnato da una “battaglia culturale”. Battaglia che dovremmo avere il coraggio di ingaggiare contro i modelli etico-sociali “che ormai sono specificamente degli adolescenti”, dunque non presi in prestito da noi adulti (che pure abbiamo le nostre colpe, e non sono poche). D’altra parte è nel giusto anche Andrea De Consoli quando afferma, sul Mattino di sabato, che è il momento di far sentire ai minorenni che girano armati - i ragazzi che sprangano i coetanei sulle gengive, riducendoli spesso in fin di vita per uno sguardo o per una battuta - il pugno duro dello Stato, attraverso l’applicazione rigorosa, puntuale e inflessibile delle leggi in vigore. Dunque una straordinaria azione repressiva per fermare la barbarie. Se non ora, quando?

Hanno tutti ragione, verrebbe da dire citando un libro di Paolo Sorrentino. Ma forse è venuto il momento di lasciarci alle spalle, una volta per tutte, il trito riferimento alle ricette “di destra” o “di sinistra”, categorie che appaiono datate (e stanche) come le nostre (pur sagge) parole. Forse bisognerebbe semplicemente far presto, assumere la consapevolezza che la “battaglia”, progressista o securitaria che sia, va combattuta qui e subito. E dare continuità ai progetti, più di quanto non sia stato fatto finora: imprimere una svolta a un’azione che non può essere né solo repressiva né solo culturale.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che fermare lo tsunami di violenza, porre un argine alla barbarie non può essere solo un affare di polizia e di magistratura. Se è una guerra contro un nuovo Medioevo quella che lo Stato è chiamato a combattere, questa guerra non può essere combattuta solo dall’avamposto degli uomini in divisa. Né le risposte possono essere confinate nel solo perimetro - investigativo e repressivo - dell’azione repressiva, pur necessaria. I titoli di cronaca e le immagini pubblicate sui giornali parlano da soli: se la violenza urbana s’è ormai innervata, come un tumore, nel tessuto civile e sociale della terza città d’Italia, allora non è più il tempo di sfide a colpi di “ricette”, ma di una bonifica a tutto campo: civile, pedagogica e sociale. Con interventi mirati a ridurre la dispersione scolastica, diffondere la cultura della legalità, finanziare i progetti per i minori a rischio e per gli assistenti sociali.

Allo stesso tempo l’azione repressiva va intensificata senza più indulgere alla retorica del perdonismo: d’altra parte facciamo fatica a immaginare che le piccole belve che si nutrono di illegalità, che seminano il terrore in città, colpendo nel mucchio coetanei inermi, spappolando loro la milza o spaccando loro i denti, possano restare impressionati dai nuovi “modelli culturali” che, come dice Polito, dovremmo mettere in campo, a cominciare dai “produttori di cultura”. I nuovi barbari se ne fregano degli uomini in divisa che provano a sbarrare loro la strada: figuriamoci delle scuole, delle associazioni, delle istituzioni, delle parrocchie e dei nuovi “modelli culturali”: sono un tragico ammasso di passato, occupano un buco nero della galassia, non abbiamo alcun potere su di loro. Quanto ai modelli sbagliati, per carità, il dibattito no! Rischiamo di finire dritti nella sterile contrapposizione sulla tossicità di certe fiction, vedi Gomorra, che impongono modelli e miti criminali. La realtà è un’emulazione della fiction o la fiction è una riproduzione della realtà? È come discutere dell’uovo e della gallina, ovvero una perdita di tempo: le tenebre non si diraderanno.

Il problema è - con buona pare delle nostre analisi, tutte giuste, tutte corrette - che né l’azione repressiva né quella educativa, da sole o anche combinate tra loro, sembrano in grado di incidere sui fenomeni criminali, di disarticolarli. Il vero problema è che parliamo sempre delle stesse cose da anni: parliamo da anni delle telecamere per il controllo del territorio e poi scopriamo che una su tre, delle suddette telecamere, è spenta per inspiegabili impedimenti burocratici; parliamo da anni di nuovi strumenti normativi e della necessità di abbassare la soglia della punibilità sotto i quattordici anni. Necessità ribadita ieri dal presidente del Tribunale per i Minori, Giancarlo Posteraro, in un’intervista al Mattino. Da quanto tempo l’abbassamento dell’età imputabile è all’ordine del giorno?

Qualche anno fa, all’indomani della barbara aggressione ad Arturo e del raid costato la vita al vigilante Franco Della Corte, sembrava essersi fatta strada la consapevolezza che per fronteggiare l’escalation di violenza urbana in città fosse necessario un cambio di passo. Meno chiacchiere e più fatti. Basta con le candele accese e le marce, disse l’allora questore De Iesu e tutti noi convenimmo con lui: sono esercizi autoconsolatori che servono a poco, se non a farci sentire dalla parte giusta della barricata. Basta, dicemmo allora e ribadiamo oggi, con i tavoli nei quali ognuno parla per sé e non lavora per gli altri. Basta con i comitati se non producono risposte concrete, operative e forti: se non introducono un principio di responsabilità. Tutto qui il pugno duro invocato da Di Consoli: niente di sudamericano, solo certezza della pena. Questo cambio di passo nelle strategie di contrasto c’è stato o no? Crediamo che non ci sia stato. E forse è arrivato il momento di pretenderlo.