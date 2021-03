Meno bandiere a mezz'asta, ​più fondi ai centri anti violenza

Immaginate di essere voi al posto loro. Al posto di Ornella Pinto, nella sua stanza da letto della casa di San Carlo Arena, alle quattro del mattino, nell’abbandono del sonno dopo aver addormentato il figlioletto di tre anni. Di soppiatto entra in casa l’uomo – chiamiamolo così – con un coltello avvolto in uno straccio. Le si avventa sopra, le sferra dieci, dodici fendenti, la ammazza con il loro bambino nella stanza accanto.

O anche, immaginate di essere al posto di Caterina Stellato di Casandrino, anche lei braccata da un cosiddetto uomo: l’ha scampata dopo che lui aveva tentato per quattro volte di entrarle in casa dalla finestra, arrampicandosi con tenacia da belva feroce alla colonna di scarico dell’acqua piovana, che per fortuna si è rotta. Ed è stato arrestato, ma con lucido terrore Caterina dice di essere sicura che appena uscito la verrà a cercare, e a maggior ragione lo farà ora, per vendetta, dopo il video mandato in onda da Federica Sciarelli che ha mostrato a tutti chi sia lui veramente.

Ci sarebbe molto altro ancora, ma ora immaginate solo di entrare un istante nei pensieri di quella donna genovese, Clara Ceccarelli, arrivata a pagarsi i funerali tanto era sicura di essere ammazzata dal suo ex. Cosa puntualmente successa quando lui ha deciso di scaricarle addosso trenta – trenta!- coltellate.

Non c’è modo di immaginarsi al posto di queste donne, o nei pensieri passati nelle menti loro e delle altre dieci uccise in Italia dall’inizio del 2021 per mano di uomo – sempre se riusciamo a continuare a chiamarli così – senza provare sgomento.

E bisogna proprio guardare con attenzione il video dell’orrore (fatelo, è su Youtube) dove il marito di Caterina tenta di scalare la finestra. Lì si coglie in pieno quanto accanimento, quanta determinazione violenta si possa insediare in una persona per indurla a rialzarsi dopo una caduta, prendere la rincorsa, poi fare un terzo tentativo, poi un quarto salendo su un tavolino per arrampicarsi meglio. Infine, grazie al cielo, è crollato a terra appeso alla conduttura, poi è arrivata la polizia.

E allora, di fronte a questo genere di protervia omicida le bandiere a mezz’asta esposte da ieri al Comune e alla Regione risultano di patetica inutilità se si considera quanto scadente sia l’azione di contrasto alla violenza di genere esercitata concretamente dalle due istituzioni. È vano aggrapparsi al valore dei simboli se invece non si agisce nei fatti. Per esempio, facendo funzionare il centro antiviolenza di Palazzetto Urban dove, come hanno denunciato le donne di “Non una di meno”, da luglio non rispondono neanche al telefono, mentre gli sportelli antiviolenza funzionano solo in virtù dell’impegno delle volontarie. Di fronte a ciò, lasciano il tempo che trovano le bandiere a mezz’asta, i toni da circostanza di pubblici amministratori, le corone di fiori, i bigliettini davanti casa delle vittime e pure le scarpe e le panchine rosse installate qua e là.

E volendo stare al simbolico, è molto più efficace quello evocato dalle Forti Guerriere della Sanità, che protestano contro i domiciliari all’assassino di Fortuna Bellisario due anni dopo il delitto e chiedono alle donne del quartiere di denunciare le violenze taciute. O il simbolico-propositivo delle esponenti di “Non una di meno”, che l’8 marzo hanno occupato il Palazzetto Urban per sollecitare i finanziamenti utili a far ripartire il centro antiviolenza. Nessuno ha voglia di assistere all’ennesimo scaricabarile tra Comune e Regione nel rimpallo di responsabilità su fondi stanziati e non arrivati, o bandi scaduti e finanziamenti esauriti. Invece di commuoversi e indignarsi di fronte ai femminicidi, sui social o rigorosamente a favore di videocamera, politici e pubblici amministratori esercitino per davvero il contrasto alla violenza di genere. Mettendo le donne in condizione di fidarsi di uno Stato che intervenga sulla recrudescenza della violenza maschile contro di loro seguita alla pandemia. E incarni la tutela dei loro diritti, cominciando da quello elementare, ad esistere.



