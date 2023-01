«È il mio luogo del cuore, sono nato qui in questa zona della città e sono napoletano» racconta il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano mentre sale le scale di Palazzo Fuga. Al suo fianco il sindaco Gaetano Manfredi, assieme a loro molti tecnici per un sopralluogo all’Albergo dei poveri che domina Piazza Carlo III e sul quale già sono concentrati investimenti per 100 milioni del Mic.

«Mi sto adoperando - dice Sangiuliano - per reperire altre risorse. Quante? Vediamo stiamo lavorando». Stime non lontane dalla realtà raccontano che per rifunzionalizzare e rigenerare quello che è tra gli edifici più grandi d’Europa, serviranno tra i 400 e i 500 milioni. Tantissimi, però nessuno si rompe la testa perché il metodo che ministro e sindaco vogliono mettere in campo si ispira al pragmatismo: «Fare le cose che si possono fare subito, procedere per step, man mano che si recuperano pezzi dell’edificio utilizzarlo anche con usi temporanei e farlo vivere aprirlo alla città e ai giovani» spiega l’ex rettore. L’idea è quella di trasformare Palazzo Fuga in u n grande hub culturale dove i giovani devono essere il sal e della rinascita del sito. Si pensa a un polo bibliotecario moderno, spazi espositivi, una s cuola di s pecializzazione o una s cuola superiore post universitaria con il coinvolgimento dell a Federico II, una grande sala convegni per accogliere eventi di carattere internazionale.

L unedì è prevista una riunione tecnica a Roma che entro un mese dovrebbe portare alla redazione di un protocollo per consentire l’avvio degli interventi. « L’ edificio - insiste il ministro - opportunamente ristrutturato e riattivato può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono però incrociare la cultura, la storia, l’identità e i sedimenti comunitari di questa città». I 100 milioni - cui si aggiungono altri 15 per rintuzzare i costi delle materie prime - serviranno per interventi di consolidamento del sito , la riconfigurazione architettonica , i restauri . Un progetto che richiede per la sua dimensione la cooperazione e la collaborazione tra il Comu ne e il Ministero della cultura , ma anche di altre istituzioni e del territorio.

«L’importante - spiega Manfredi - è avere una visione unitaria che progressivamente si realizza altrimenti trasformiamo Palazzo Fuga in un condominio mentre invece deve essere un progetto culturale e su questo siamo perfettamente d’accordo». Per quanto riguarda la parte da destinare a polo bibliotecario il ministro spiega come stanno le cose: «Non smantelleremo tutta la Biblioteca nazionale di Palazzo Reale: lì resteranno le cose più antiche e gli spazi che saranno recuperati saranno restituiti al Museo di Palazzo Reale». Un’operazione alla quale si metterà mano quando saranno ultimati i lavori di recupero della struttura. «Con il parziale trasferimento nei locali di Palazzo Fuga - spiega ancora il ministro - la Biblioteca nazionale di Napoli avrà la possibilità di fare nuove acquisizioni e si avrà una concezione più moderna della biblioteca che deve essere luogo di incontro, di cultura, senza dimenticare il grande tema della digitalizzazione dei libri per renderli accessibili anche da remoto». Il ministro punta molto sulla fruibilità del patrimonio librario e sull’arricchimento dello stesso: «Chi vorrà donarli avrà un luogo per farlo, anche io ho molti volumi e mi piacerebbe donarli a Napoli». Sangiuliano sul progetto della biblioteca immagina «uno spazio di vita culturale sul modello de lla grande Biblioteca nazionale di Parigi voluta da Mitterand ».