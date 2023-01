Al Vomero apre una sexy-pasticceria ed è polemica. A segnalare il caso è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.

«Il nuovo negozio - sottolinea Capodanno - che appartiene alla catena delle pasticcerie Mr. Dick, già presente in altre città italiane, è sbarcato nell’ultimo fine settimana anche in via Cilea, una delle principali e storiche strade del quartiere collinare. La caratterista di questa catena è che produce dolci che richiamano le forme degli organi genitali maschili e femminili».

«Mi è arrivato un messaggio da una mamma, insegnante residente al Vomero da anni, che ha proposto una petizione al riguardo. Sollecito di nuovo l’amministrazione affinché adotti, in tempi rapidi, provvedimenti nell’ambito del terziario commerciale, tesi a evitare il proliferare delle attività adibite alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, specialmente in alcune zone della città».