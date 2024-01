Un dato positivo che riguardava tanto la scarsa dimensione della violenza che la stessa presenza degli operatori del narcotraffico. In poco più di un decennio questo dato si è ribaltato. In Ecuador ci sono migliaia di morti all’anno e bande di narcos potenti, alleate con cartelli di mezzo mondo. Controllano forse un quarto delle carceri del paese e hanno cercato di mettere sotto scacco il sistema politico, uccidendo un importante candidato alle ultime elezioni. Nessuno degli ultimi tre presidenti è riuscito a riprendere il controllo delle carceri. Le ragioni spesso si sprecano, ma al centro ci sono sempre le opportunità. L’Ecuador offre produzione di cocaina e occasioni di trasporto. Chi vuole forza, denaro e potere, vuole controllarli.

Inoltre, come buona parte del Sud America, ha subito le conseguenze di un discorso populista che, dopo la parentesi positiva dell’immediato post-Guerra fredda, ha inasprito l’immaginario. Una radicalizzazione brutale che, paradossalmente, ha coinciso con la maggiore crescita del continente (e dell’Ecuador) in termini di riduzione della povertà e diffusione del ceto medio. Così, con uno Stato e un sistema politico delegittimati, chi voleva investire nel potere della droga ha trovato terreno facile. Si è ripetuto uno schema visto oramai molte volte. Si sono formati gruppi e poi cartelli che si dividevano il territorio. Subito denaro e potere si moltiplicavano, emergevano i leader e iniziavano le infiltrazioni nella polizia e negli organi dello stato (fino ai vertici dell’ufficialità).

Nella fase successiva si sono sviluppate le caratteristiche tipiche di questo modello, con la selezione dei capi tra i banditi più efficaci e brutali, destinati alla mitologia dei narcos, come Jaime Santacruz, alias “Mito” (il più potente), e Adolfo Macias alias “Fito” (che con la sua evasione ha da detonatore in questi giorni). A loro si aggregano sempre gregari feroci e psicopatici. Con questa miscela l’equilibrio era saltato, moltiplicando la violenza. Gli ultimi presidenti però non sono stati capaci di fermarla, né di impedire corruzione ed infiltrazioni. Prima di loro Rafael Correa, che pure aveva combattuto e molto i banditi, fu invece condizionato negativamente dall’alleato Hugo Chavez.

All’epoca interruppe l’alleanza con gli Usa (e con la Dea, l’agenzia anti-droga), lasciando sguarnita la frontiera del narcotraffico: il mare, con un porto cruciale per la cocaina globale. Infatti, è Guayaquil ora al centro dell’offensiva dei narcotrafficanti ecuadoriani. Forse il suo errore più grande fu accettare la presenza della narco guerriglia Farc, all’epoca tra i re mondiali della cocaina, sul suo territorio. La questione esplose nel marzo del 2008, quando le forze speciali colombiane entrarono in Ecuador e sorpresero il campo dei guerriglieri di Raul Reyes, una delle più potenti menti della politica e delle reti criminali delle Farc, eliminandoli.

Correa protestò, ma il danno era fatto. Se nella Guerra fredda erano questioni politiche ed ideologiche a segnare le crisi nel mondo ispano-americano, a partire dagli anni Ottanta è stato il narco traffico la linea di frontiera della implosione di strutture statuali. L’Ecuador si trova poi tra paesi che ne sanno molto. Se il Perù ha sostanzialmente sconfitto la sanguinosa organizzazione di Sendero Luminoso, non si può dire lo stesso della Colombia e del Venezuela. Nel primo caso, la combinazione tra il Plan Colombia costruito con l’aiuto degli Usa e la mobilitazione coraggiosa della migliore società colombiana, consentì al presidente Alvaro Uribe di sconfiggere allo stesso tempo cartelli, Farc e altri gruppi armati, dopo decenni sanguinosi.

Invece negli stessi anni il castro-chavismo e poi Maduro distrussero il Venezuela, dando vita tra le altre cose all’incredibile combinazione tra una dittatura post-marxista e una impressionante serie di gruppi criminali. A partire dal Tren de Aragua, una organizzazione nata in un carcere venezuelano, diventata una delle più innovative strutture criminali del mondo. Senza contare che, nel mondo del narco traffico, nulla è scontato. Basta vedere il passo indietro di Bogotà, rappresentato dalla confusa e fragile attuale presidenza di Gustavo Petro, incapace di affrontare gruppi armati e narco-guerriglie superstiti. Nel solo 2023 in Colombia si sono registrati 93 massacri, tutti o quasi relazionati alla droga.

In sostanza, è questa la linea di demarcazione a cui si stava avvicinando anche l’Ecuador. La trasformazione di gruppi criminali in attori capaci di influenzare la politica o addirittura in prospettiva di politicizzarsi, diventando attori di primo piano della società ecuadoregna. Il presidente Daniel Naboa aveva capito che si preparava una operazione in grande stile. Ha deciso di prevenirla. Si è riavvicinato agli Usa, con cui il suo predecessore aveva già preparato una specie di Plan Colombia: il Plan Phonix, per modernizzare le forze di sicurezza, organizzare il controllo di porti e aeroporti. Obiettivo cruciale era costruire prigioni di massima sicurezza (come ha fatto con successo in El Salvador il presidente Bukele, oggi il più popolare di tutto il mondo latino). Quando Naboa ha cercato di mettere le mani sulle carceri, i cartelli avevano già un piano operativo da mesi. Hanno reagito, cercando di far saltare il paese. Il presidente, sostenuto da una inedita unità nazionale (in cui c’è anche l’avversario Correa) ha dichiarato obiettivo militare le bande. La partita si è aperta, perché per l’Ecuador si gioca una drammatica sfida tra restare uno stato moderno o diventare definitivamente un tassello della narcoguerra latina.