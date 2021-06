Nascita e morte dei partiti personali

Giuseppe Conte, avvocato civilista e professore universitario, ha governato l’Italia per quasi tre anni, ha dunque avuto un potere formale e sostanziale molto grande, ma non ha mai fatto politica in vita sua, non ha mai lottato per conquistarsi una posizione. Beppe Grillo, comico e intrattenitore di mestiere, non ha mai avuto alcuna carica ufficiale, nemmeno nel partito-movimento che ha fondato e che ha guidato dall’esterno forte solo del suo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati