Il presepe di Eduardo salverà le feste

Quando Eduardo aveva otto anni era solito trascorrere ore ed ore seduto in teatro. Se ne stava tra le ultime file, taciturno, protetto dal buio. Guardava e ascoltava le prove degli spettacoli di suo padre: Eduardo Scarpetta. Il piccolo Eduardo, però, non manifestava entusiasmo e usciva dalla sala avvolto da un silenzio enigmatico.



Un giorno, Scarpetta, colpito dall’ermetismo ostinato del bambino osò chiedergli: “Eduà, te piace ‘o teatro?” Dopo una lunga pausa l’Eduardo bambino rispose: “No. Nun me piace”. Dinanzi alle insistenze di Scarpetta che domandava come fosse possibile che non gli piacesse un mondo così colorato, così allegro, così pieno di persone spiritose, Eduardo rispose: “Io a scuola leggo il sussidiario. C’è una pagina intitolata Mestieri utili alla società: ci sta il medico, l’avvocato, lo spazzino, il pompiere, il poliziotto. Ci stanno tutti, ma l’attore non c’è. E io un mestiere inutile non lo voglio fare”. In Natale in casa Cupiello, quando il protagonista Luca chiede a suo figlio - Te piace ‘o presepe? - si sente rispondere: “No!”



Il parallelismo è evidente. Il presepe con i suoi pastorelli e le sue finzioni di erbe e di acque è chiaramente una metafora del teatro. Nennillo lo percepisce come una cosa inutile e a nulla valgono le affettuose ragioni vantate da suo padre per convincerlo del contrario.

L’irruzione del capolavoro di Eduardo in questi giorni drammatici - Raiuno trasmetterà il 22 dicembre in prima serata la versione preparata da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto protagonista - rende chiaro che il fenomeno del covid, come quello del Natale, sono lenti di ingrandimento di dolori già presenti in noi.



Nell’opera di Eduardo, come nel mondo assediato dal contagio, regna la solitudine. È una solitudine fisica e psicologica che scava distanze tra gli spazi delle camere e gli spazi interiori. Il bambino Eduardo scopre, crescendo, che il mondo inutile del teatro è una sfera al di là della materia, al di là di ciò che è scientificamente dimostrabile, perché gli artisti provano l’esistenza di fatti umani apparentemente mai accaduti.



Negli anni Cinquanta il principe di Lampedusa teneva lezioni di letteratura inglese a un giovane allievo destinato a diventare docente di storia della letteratura all’università di Pisa: si chiamava Francesco Orlando. Un giorno Orlando non aveva la consueta concentrazione e parlò al principe di alcuni problemi interiori che lo affliggevano. Lampedusa gli disse: “Rifletta. Nelle pagine di Conrad che lei sta leggendo, ora piove. Anche fuori dalla mia finestra sta piovendo. Ma il caso vuole che di una di queste due piogge non resterà la minima traccia”.



Anche la letteratura appartiene al mondo del non utile, ma la pioggia delle pagine sopravvive a quella reale che bagna Palermo. Eduardo si convertì al teatro proprio perché comprese il non utile. Non utile significa senza nessun interesse materiale. E mentre l’Italia è piegata dal virus, scopriamo che non ci salva l’utile, per ora fa fatica a salvarci anche la scienza che si muove nel buio. La nostra energia arriva dal presepe, dal teatro, dalla letteratura. Esse soltanto spezzano le solitudini. Esse soltanto hanno fatto del piccolo Eduardo l’uomo che riuscì ad essere mentre osservava la realtà. Il suo capolavoro torna imperterrito, alla vigilia di questo Natale di pandemia, a farci la domanda cruciale. A dirci, anche se a talune classi politiche dirigenti della nostra nazione, il presepe non piace, che hanno il sacrosanto dovere di domandarsi almeno: “Perché?”.

