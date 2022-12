L’ordinanza comunale di Natale contro gli assembramenti, concordata con prefettura e questura, è stata un flop. La folla che si è vista il 24 è stata di quelle memorabili, di fronte alla quale le forze dell’ordine sono rimaste inermi e impotenti. Nessuno ovviamente ha risposte facili per problemi complessi, ma è evidente che il tema del sovraffollamento – che la pubblicistica ha battezzato col termine “movida” – non lo si riesce a risolvere senza ricorrere a misure drastiche.

Sono anni che gli amministratori, i giornali, le forze dell’ordine e i cittadini residenti stanno ponendo con forza il problema della movida selvaggia. La cosa certa è che chi contribuisce ad affollare in questo modo alcuni punti nevralgici della città – da Chiaia al Vomero – è totalmente indifferente alla qualità della vita dei residenti e ai rischi che si corrono sul fronte sicurezza con simili assembramenti. È semplicemente gente che rivendica il diritto di fare quello che vuole, e se a qualcuno non sta bene che se ne vada a vivere da qualche altra parte. Perché Napoli non è una città per vecchi.

A costo di risultare noiosi, bisogna sottolineare che combattere queste maree umane che si creano in determinate circostanze non significa assecondare spinte conservatrici e ostili al divertimento. Ma garantire tre diritti fondamentali della cittadinanza: il diritto per i residenti di vivere con dignità la propria vita (diritto per adesso non garantito); il diritto della città di avere un governo razionale e armonico delle dinamiche demografiche; il diritto di chi partecipa alla movida di vedersi tutelata l’incolumità.

Il tema della sicurezza è poco considerato dai cantori del “lasciateli divertire”, forse perché non si rendono conto di quanto possano essere pericolosi certi assembramenti in caso di evento sfavorevole improvviso. Si pensi a un terremoto, a una rissa o a una sparatoria. Tutti eventi rari, ma non improbabili. Molti di loro, a sentire questi ragionamenti, fanno gli scongiuri, e battute simpatiche. Ma molti di loro, se un giorno dovesse accadere qualcosa, se la prenderebbero ferocemente e poco simpaticamente proprio con quelle autorità pubbliche che, per non risultare eccessivamente invasive e “autoritarie”, stanno affrontando il problema con serietà ma senza incisività.

I giovani di Napoli, dopo il lungo silenzio della pandemia, stanno dando segnali di grande vitalità. Tutto bellissimo e rincuorante. Ma è totalmente assente un dialogo con loro, un confronto a viso aperto sulla necessità di fare sintesi tra ordine cittadino e diritto al divertimento. Qualcuno ha mai pensato di responsabilizzare i giovani e di affidare a loro un pezzo della risoluzione del problema? Perché non cercare un modo per mettere a sistema una sorta di patto generazionale? Siamo certi che non tutti i giovani siano sordi al tema della dignità dei residenti e a quello della sicurezza urbana. E dunque perché non coinvolgerli attivamente?

“Il Mattino” oggi dà conto di un altro aspetto ancora della questione, perché è stato accertato che il turismo a Napoli è “low cost” – qui si può dormire anche spendendo 50 euro a notte, qualcosa di impensabile in città come Firenze, Milano e Venezia – e questo inevitabilmente attrae un turismo più giovanile e frugale. Si aggiunga che per questi turisti mangiare è estremamente economico, essendo tutta la città costellata di punti vendita dov’è possibile mangiare “cibo da strada” a basso costo, qualcosa che ha profondamente stravolto la cultura culinaria di Napoli e quello che potremmo definire piano regolatore del commercio. Nessuno impedisce a una città di puntare su questo tipo di offerta turistica, ma se lo si fa bisogna sapere che questo contribuisce a creare quel sovraffollamento che sta creando disamore per la città in tanti cittadini residenti, i cui diritti sono considerati meno importanti di quelli degli esercenti, dei giovani e degli stessi turisti.

Napoli è troppo piccola per sopportare questi numeri. Quindi o si allarga Napoli – un’operazione concettualmente difficile, visto che da sempre la forza identitaria di Napoli è nel definire con sdegno ciò che Napoli non è – oppure si programmano più rigidamente gli eventi, i flussi turistici e gli assembramenti giovanili. Altrimenti il rischio è quello di creare una città che va bene per tutti tranne per chi ci vive e non ha diretti interessi nella filiera del turismo e del divertimento.

Ancora una volta, purtroppo, la “città normale” è stata sopraffatta dalla città pittoresca e “unica”. Il problema è appunto questo: che Napoli è ormai una città dove la cittadinanza “normale” è costretta a subire infiniti disagi proprio per permettere questo tipo di divertimentificio che certamente beneficia molti, ma non tutti. E la politica ha come dovere quello di pensare a “tutti”, non soltanto ad alcuni segmenti della cittadinanza.

E allora non bastano ordinanze timide. Ma bisogna aprire una discussione larga e urgente sulle vocazioni e gli equilibri della città. E poi, una volta ascoltati tutti, programmare più rigidamente la vita sociale e commerciale di Napoli. L’unica cosa che non bisogna fare, invece, è continuare ad affidarsi al caso. Al sindaco, all’amministrazione, alla classe dirigente napoletana e a tutti gli attori sociali, economici e culturali della città chiediamo con forza: in che direzione sta andando Napoli? Che Napoli si sta programmando?