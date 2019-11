Niente straordinario, a Napoli meno vigili a Natale

Niente straordinari per i vigili urbani nei giorni delle festività natalizie. Un filmine a ciel sereno per il comando di via De Giaxa che, oltre ad affrontare l’emergenza quotidiana visto il numero esiguo di agenti, dovrà provvedere ad organizzare i servizi di Natale senza poliziotti municipali. Il comandante Ciro Esposito, come ogni anno, ha inoltrato l’invito a tutti gli agenti delle Unità operative, per essere impiegati (accettare o meno è facoltativo) attraverso l’istituto degli straordinari nel mese di dicembre «al fine di assicurare le molteplici attività - scrive Esposito - che avranno luogo sul territorio cittadino, nonché per i propri compiti istituzionali di controlli, previste per le domeniche ed i festivi ricadenti nel prossimo mese di dicembre (1-8-15-22-25-26-29)».

All’appello non ha risposto nessun agente, il che si traduce numericamente in una vera e propria emergenza. Quest’anno, rispetto al 2018, non è stato previsto un progetto di produttività e i fondi per gli straordinari sono talmente esigui che nessun poliziotto municipale ha voluto aderire: «Non posso costringere gli agenti a lasciare le famiglie per venire a lavorare» ha commentato il generale Esposito. La municipale è da anni sottodimensionata e senza agenti impegnati in straordinari sarà complesso affrontare le fiere natalizie e gli eventi che si terranno nel mese di dicembre. Basti pensare all’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, quando ogni anno si riversano in strada centinaia di migliaia di persone, nei vicoletti dei Decumani. Per capire quanto sia grave la situazione bisogna però snocciolare i numeri: lo scorso anno nel mese di dicembre, grazie agli straordinari, sono stati impiegati più di 350 agenti idonei nei giorni festivi e nelle domeniche; quest’anno saranno a malapena 200, da dedicare h24 a tutte le attività, comprese la guardiania dei luoghi istituzionali, come Palazzo San Giacomo e la sede del Consiglio comunale di via Verdi e il pronto intervento. Tutti gli altri saranno impiegati in strada, come previsto da una direttiva del comandante dei caschi bianchi: «Durante le festività natalizie, i responsabili delle Unità operative, dal giorno 2 dicembre al giorno 6 gennaio 2020, impiegheranno il personale privilegiando i servizi di viabilità, fatto salvo le attività urgenti di accertamento che rivestono carattere penale». Tutti in strada nelle zone rosse prese d’assalto da turisti e visitatori.



«L’anno scorso - spiega Esposito - anche se in pochi, parliamo di circa 100 agenti in più per ogni festivo, siamo comunque riusciti a tamponare il periodo di grosso caos, quest’anno dovremmo fare di necessità virtù». Il numero uno dei vigili urbani evidenzia: «Domenica scorsa sono stato costretto ad impiegare gli agenti a disposizione nei pressi dei luoghi in cui sono avvenute cadute di alberi e in cui si sono create buche stradali. Il comando sta facendo tutto il possibile per garantire un adeguato servizio all’altezza della città di Napoli. Io e gli ufficiali saremo tutti in strada nel periodo di Natale».

La segreteria del Csa denuncia la situazione di difficoltà che gli agenti vivono quotidianamente: «I lavoratori della polizia municipale - tuonano - stanno facendo miracoli, se si considera che il 70% sono anziani e impiegati su tutte le emergenze cittadine. Dalle buche stradali, agli alberi caduti, dal traffico impazzito, agli sgomberi, dai piantonamenti alla repressione della sosta selvaggia, dal sostenere Asìa sul rispetto degli orari di deposito dei rifiuti e della differenziata alle continue richieste di notti bianche, manifestazioni e chi più ne ha più ne metta. Senza interventi della politica - rimarca la segreteria del Csa - che dia risposte concrete e serie in fatto di norme in materia di sicurezza, processi veloci, certezza della pena e della sua reale erogazione, riempiremo solo le notizie di cronaca e aumenteremo la disaffezione dei cittadini nelle istituzioni. Quello che è certo è che non consentiremo che il capro espiatorio di tutto ciò siano i lavoratori della polizia municipale».

