Il calcio italiano, devastato da quanto accaduto negli ultimi anni (la crisi iniziò nel 2010, quando l’Italia di Lippi uscì dal Mondiale sudafricano dopo sole tre partite) e dalla mancanza di soluzioni per i suoi problemi, sta vivendo nuovi giorni di mortificazione per la vicenda Spalletti. L’Eroe del terzo scudetto del Napoli è stato scelto come erede di Mancini, che ha fatto un amarissimo regalo di Ferragosto all’ex amico Gravina.

Mancini ha rassegnato le dimissioni e poi pure attaccando il presidente federale che non lo aveva licenziato - e ci sarebbe stato - dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Via Allegri si aspetta che De Laurentiis svincoli il suo ex allenatore, che ha firmato un accordo quando si è dimesso perché era stanco e stressato e voleva concedersi un anno di riposo. La stanchezza è scomparsa quando è arrivata la chiamata di Gravina, però quell’accordo è là: se Spalletti vuole tornare in panchina deve pagare un indennizzo al Napoli, leggermente inferiore ai 3 milioni. De Laurentiis non ne fa una questione economica, piuttosto di principio con quell’uomo che era certo di poter avere al proprio fianco anche in questa stagione in cui gli azzurri orgogliosamente si presenteranno con il tricolore sul petto.

La Figc consulta i suoi legali, non volendo pagare - da parte di Spalletti - alcun indennizzo al Napoli. Nel Palazzo federale cercano di capire se quell’accordo sia legittimo o se possa essere impugnato dinnanzi a un tribunale dal nuovo ct, affiancato da un avvocato federale. A Roma si sostiene che la Nazionale non è da considerare una “concorrente” rispetto a un club.

La pensa diversamente il Napoli. Posizioni distanti. Molto, troppo, considerando che di mezzo c’è il futuro del calcio italiano. Tra De Laurentiis e Gravina non vi è una solida amicizia, anche se nei mesi scorsi vi sono stati alcuni gesti di distensione del presidente federale: lo slittamento al 2028 per la cessione del Bari, l’altra società del produttore; la partita con l’Inghilterra per Euro 2024 al Maradona, altra fallimentare esibizioni del gruppo di Mancini. Il presidente del Napoli pone una questione relativa al rispetto delle regole, spesso calpestate nel calcio, soprattutto dal punto di vista economico, con bilanci gonfiati come dimostrano le inchieste delle Procure di quasi tutta Italia. La “regola” deve valere anche per Spalletti, se vuole tornare già in panchina, sulla più importante delle panchine. È una splendida chance subito dopo le emozioni condivise con il popolo napoletano. Superato lo stress napoletano, Luciano avrebbe idee chiare su come lavorare per evitare che la Nazionale subisca nuovi e clamorosi passi falsi.

Sarebbe opportuno non rendere ancora più incandescente la situazione, con interventi del mondo politico, non soltanto quello dello sport. De Laurentiis non è obbligato a dare il via libera al suo ex allenatore ma può concederlo. E sarebbe un gesto simbolico che eviterebbe antipatiche querelle in tribunale tra la Federcalcio e il club campione d’Italia e darebbe tranquillità mentre sta per partire la stagione 2023-2024 in cui il Napoli, con un nuovo tecnico e un nuovo ds e sempre con Osimhen-Kvara alla guida della squadra, si annuncia in pole position. A via Allegri, dove sono molti attenti alla forma, avrebbero dovuto riflettere bene sul retroscena contrattuale tra Spalletti e il Napoli prima di muoversi in questa direzione per la sostituzione di Mancini. Il caso, adesso, può risolverlo De Laurentiis, che nel messaggio di Ferragosto ai tifosi azzurri ha detto: «Noi ci onoriamo di essere una squadra napoletana ma anche italiana». E quella Nazionale aspetta un allenatore che sull’avambraccio sinistro ha tatuato il simbolo del Napoli e lo scudetto.