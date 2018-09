Nazionale, Insigne è la stella di Mancini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Settembre 2018, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vietato sbagliare. Roberto Mancini lo sa. Perché le prossime partite della sua Nazionale saranno tutt’altro che amichevoli. E alla luce delle ultime uscite ufficiali (ko e pareggio con la Svezia, risultati che ci sono costati il Mondiale), vincere e convincere nelle sfide della Nations League - competizione qualificante per l’Europeo 2020 - sarà importante per riacquistre le sicurezze smarrite. Per farlo il ct riparte dalle certezze che lo hanno accompagnato fin dall’inizio della sua gestione, e allora spazio a...