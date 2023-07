La notizia che sia stata lanciata una iniziativa per incentivare l’assunzione dei famosi Neet, di questi ragazzi che non lavorano e non stanno studiando o seguendo corsi di formazione professionale, mi sembra una cosa importante. L’incentivo che è stato presentato è destinato a ragazzi che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e prevede un importo non trascurabile, in quanto è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile e spetta per una durata massima di 12 mesi.

Ora il problema è che in queste iniziative, pur meritevoli, il diavolo stia nei dettagli e ci sono diversi aspetti che rendono questa misura di difficile applicazione e, in qualche caso, anche foriera di effetti distorsivi.

Un primo commento è legato alla mancanza di una valutazione territoriale del problema dei Neet. Come è noto, i dati più preoccupanti sono quelli che provengono dalle regioni del Mezzogiorno, Campania in testa, dove le percentuali raggiungono e superano il 30% dei ragazzi in età produttiva. Al contrario, i fondi allocati privilegiano le regioni del Nord e del Centro, dove le percentuali sono assai più basse ed in linea con la media Eu, con il possibile risultato che se tali fondi saranno effettivamente utilizzati si tradurranno in una ulteriore fuga di giovani dal Sud.

Il secondo commento è legato appunto alla effettiva possibilità che questi incentivi funzionino, in quanto per come sono stati progettati sembrano ignorare il perché questi ragazzi sono disoccupati, specialmente in un Paese come il nostro dove invece c’è notoriamente una carenza di manodopera e di professionalità specializzate in settori chiave per la nostra economia. Il motivo principale per cui questi ragazzi non lavorano è che essi non hanno le competenze necessarie per poter entrare nel sistema produttivo del Paese, e francamente dubito che un incentivo di questa tipo convinca una azienda ad assumere un ragazzo o una ragazza che non è adeguatamente preparato. È evidente quindi che il problema dei Neet deve essere risolto innanzitutto lavorando sulla formazione dei nostri giovani, operando sia a breve, per affrontare le emergenze immediate, sia sul lungo termine.

Nel primo caso, si tratta di incentivare interventi formativi per chi è ormai uscito dal ciclo della formazione e deve trovare spazi per apprendere quelle competenze che sono più richieste dal Mercato del Lavoro. Gli strumenti possibili sono molteplici: in primo luogo la creazione di voucher formativi che consenta a questi giovani di affrontare i costi di corsi di perfezionamento, di Academy, di attività di formazione specialistica in grado di fornire in tempi ragionevolmente brevi (tra sei mesi ed un anno) la capacità di gestire e adoperare le tecnologie e le metodologie più richieste. In secondo luogo, si può e si deve agire sulle imprese, incentivandole ad investire sulla formazione e sulla innovazione dei propri processi e prodotti, con meccanismi automatici dedicati all’acquisto di formazione per i propri dipendenti e, in maniera maggiore, per neoassunti, e di servizi di trasferimento tecnologico certificati.

Questa seconda tipologia di intervento avrebbe il risultato di favorire anche l’innovazione delle nostre imprese e, di conseguenza, il loro rafforzamento nella competizione su un mercato sempre più globale. Terzo, occorre consentire ai principali attori della formazione, ossia alla Scuola ed all’Università, di modificare la propria offerta formativa, rendendola più varia e più flessibile, abbandonando il modello rigido dell’acquisizione del titolo di studio e abbracciando un modello che offra la partecipazione a moduli formativi più brevi e più pratici, semmai in collaborazione proprio con il mondo della produzione.

Ma il lavoro più difficile da portare avanti è decisamente quello di operare affinché il problema dei Neet non si presenti più, e per fare questo occorre agire ancora una volta sulla Scuola e sull’Università affinché adeguino i percorsi formativi a nuove, più efficaci e coinvolgenti metodologie didattiche.

Si è già detto che gli Its rappresentano una ottima soluzione in alternativa ai percorsi universitari ma proprio per la loro importanza è necessario che queste iniziative perdano l’eccessiva località e la frammentazione della loro offerta, assumendo il carattere di una vera e propria terza gamba della formazione terziaria, assegnando loro risorse idonee e stabili e favorendo la costituzione di partenariati e reti nazionali e per settori produttivi.

Per quanto riguarda l’Università, occorre innanzitutto rendere più flessibili i corsi di laurea e di laurea magistrale, consentendo agli studenti di inserire a fianco di percorsi su materie e discipline cardine (quelli che nel mondo anglosassone sono definiti Major) attività formative su altre discipline, i cosiddetti Minor, che permettano ai nostri ragazzi di poter creare un curriculum più adatto alle proprie aspirazioni ed ai propri interessi culturali e professionali, cercando di superare quei vincoli che alcune volte possono essere solo frutto di consuetudini o di miopie accademiche. Ferma restando ovviamente l’esigenza di soddisfare specifiche necessità professionali regolate da norme. Sempre in questa direzione di miglioramento dell’offerta, occorre che gli Atenei la amplino in favore delle lauree professionalizzanti, che come è noto sono percorsi formativi di primo livello con un approccio fortemente pratico, sviluppati proprio in collaborazione con le imprese.

Infine, dobbiamo lavorare affinché queste due sistemi fondamentali per il futuro del Paese, appunto la Scuola e l’Università, imparino a collaborare sempre di più e per fare questo lo strumento principale rimane l’orientamento degli studenti, per fare sì che attraverso azioni formative continue, inserite quanto prima possibile nei curricula scolastici, i ragazzi abbiano tutte le informazioni sulle differenti offerte educative e sui futuri percorsi lavorativi.

Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’effetto del calo demografico e della fuga dei cervelli sulla capacità dell’Italia di poter sostenere il proprio modello economico e sociale. E giustamente si è parlato della esigenza di aiutare i giovani talenti a rimanere qui, dando loro opportunità di lavoro di qualità e servizi di supporto alle famiglie, a partire dalle regioni del Sud dove queste cose spesso sono un sogno. Ma non possiamo dimenticare che la percentuale di persone che in Italia riescono ad arrivare ad una laurea o ad un titolo di studio superiore, è tra le più basse tra i paesi Ocse. Ed è proprio su questo problema che dobbiamo lavorare, per dare a tutti i nostri giovani le opportunità di crescita che meritano, indipendentemente dal luogo nel quale nascono.