L’avvio di una missione militare di tutela del traffico mercantile nel Mar Rosso ad opera di Italia, Francia e Germania è una notizia importante che non va sottovalutata. Siamo consapevoli che si tratta ancora di un progetto in itinere, non tanto sulla sua realizzazione, ma sulle modalità che assumerà e sui contesti in cui sarà inserito. Per questo è necessario evitare esaltazioni improprie e fuori luogo, ma ciò non significa astenersi dal valutare le molte prospettive positive che esso contiene.

L a prima è che la UE dà finalmente un segnale di presenza in uno scenario critico e di una presenza attiva sul pianomilitare. Ènoto che una delle critiche più forti che si muovono alle pretese dell’Europa di avere un ruolo sullo scenario internazionale è lamancanza di una forzamilitare propria. Questa missione a tutela della libertà di navigazione non è ancora la realizzazione del piano di “difesa comune” più volte invocato, ma può essere un primo passo in quella direzione.

Nella politica internazionale spesso i progressi più rilevanti sifanno a partire da passilimitati. Sottolineiamo allora tre aspetti:1) sitratta di una iniziativa presa ufficialmente in ambito UE; 2) vede promotoritre stati chiave e fondatori dell’Europa; 3) si muove in una cornice inevitabilmente euro-atlantica visto quel che già è in atto nel Mar Rosso con USA e Gran Bretagnamilitarmente attivi. Sitratta di elementi che si intrecciano e si connettono e anche questo è significativo. La connessione fra i primi due dimostra che, sia pure in maniera contorta, si sta superando il blocco dato dall’unanimismo imposto dalle attuali regole europee.In definitiva le istituzioni europee si muovono per l’iniziativa ditre stati chiave che decidono di cooperare militarmente fra loro,ma che lo fanno forzando la UE a sanzionare positivamente questa azione che vogliono si iscriva nel suo ambito. È una realizzazione importante di quelmeccanismo che viene talora denominato cooperazioni rafforzate,talaltraEuropa a più velocità. Certo dovremo attendere che tutto si concretizzi, perché si passerà per negoziatifra staff diplomatici e staff militari deitre paesi promotori(ma già si parla di altri che potrebbero aggiungersi e anche questo segnala uno sviluppo dinamico importante): come si definiranno le regole d’ingaggio, la distribuzione dei compiti a cominciare dal comando dell’operazione, i rapporti con americani e britannici non sono certo dettagli di poco conto.

Tuttavia sembra di cogliere una prima rottura di quel perverso potere di veto che alcuni membri della UE hannomesso in atto per frenare gli sviluppi dell’integrazione europea. Quel che è in gioco in questo caso non è poco: si va contro gli interessi di alcuni a lasciar degradare la situazione perché questo può aiutare la politica russa o aprire connessioni conaltri disegni di aspiranti leader territoriali; si accetta un confronto che non sarà semplice conuna geografia di partiti che nei vari stati come nel parlamento europeo comprendono forze indulgenti, pernon dire di peggio, con la destabilizzazione in corso del quadro mediorientale.

Di passaggio possiamo anchenotare che l’intesa trovata fra Italia, Francia e Germania mostra il superamento dimiopi interessi nazionali che si erano affacciatinella prima fase dell’attacco alla libertà di navigazionenel Mar Rosso. Si era ventilato che la Germania e in misura minore la Francia potessero considerare non troppo serio un blocco che colpiva pesantemente la navigazione verso i porti italiani,favorendo in qualchemodo quelli loro atlantici. Ora si può vedere che si è capito che l’indebolimento della economia di un paese alla fine coinvolge anche tutti gli altri, perché l’interazione deiflussi commerciali si riflette su tutta la “comunità economica” che rimane pur sempre un fondamento della UE (sarà ancor più chiaro se per esempio l’Olanda, come si sta ventilando, si aggiungesse alla triade promotrice dell’azione).

Vista dall’ottica del nostro paese, quanto sta accadendo può essere particolarmente significativo.Intanto siamonel gruppo ditesta che ha proposto un passo avanti nella costruzione di ciò che potrebbe rappresentare unanuova fase nella evoluzione della UE. Speriamo che quasitutte le forze politiche, a parte qualche sussulto populista, si rendano conto che si sta giocando una partita per il paese: se avrà una buona riuscita se ne gioverà non solo il governo in carica, ma anche quelli futuri siano omeno espressione degli stessi equilibri politici.

Per l’Italia avere un ruolo attivo e propositivo nello scenario internazionale è di grande importanza per non lasciare spazi a chi vuole attaccare le sue debolezze che ci sono e che non vanno dimenticate (l’enorme debito pubblico, un sistema amministrativo piuttosto inceppato in più punti, i condizionamenti di corporativismi che non si riescono a ridimensionare). Senza cadere nella banale retorica dell’Europa che è il nostro futuro, val la pena di ricordare che chiudersi negli isolazionisminazionalistici è semplicemente fuori della storia.

Speriamo che lo si sappia convintamente quando le scelte che si stanno prendendo verranno portate davanti al parlamento e quando i cittadini andranno a votare per il parlamento europeo (e altrettanto speriamo che ci si risparmi ilfare di queste cose serie sceneggiate di piazza: reale e/o mediatica).