Sotto terra, sotto la storia, sotto la realtà. Sospesa tra il troppo tardi e il troppo presto, tra il non più e il non ancora. Questa Napoli del doppiofondo è la instancabile generatrice di storie cui vuole dare voce «L’Uovo di Virgilio» di Vittorio Del Tufo.

Un titolo già noto ai lettori di una rubrica seguitissima, arricchita dalle potenti narrazioni fotografiche di Sergio Siano. C’è, dunque, una Napoli sotterranea per essenza. Sotterranea non solo sul piano geomorfologico e urbanistico, ma anche storico e, perché no, simbolico.

«Il mito di Parigi come città assoluta, sommario dell’universo (...) nasce nello stesso momento in cui s’affaccia un presagio di distruzione, e dietro la multiforme ricchezza dello spettacolo urbano s’intravede un paesaggio di deserto con rovine». Come quello di Parigi (stando a questa introduzione di Italo Calvino a «Il naufragio della speranza» di Giovanni Macchia), forse anche il mito di Napoli nasce e vive intrecciato a un’invincibile immagine, presagio o ricordo, di distruzione. O meglio, in questo caso, dismissione, o anche nostalgia, per attingere a Ermanno Rea.

Il giornalista d’inchiesta, e lo scrittore, ormai esperto e scaltro nel redigere quelle che, con Benjamin, chiamiamo «Immagini di città», l’autore di «Napoli magica», «Torino magica» e «Parigi magica» trova ovviamente in Parthenope il suo laboratorio preferito, il più familiare e insieme il più complesso e impenetrabile. Sembra esserci infatti come una dannazione che attende chiunque tenti, con rigore e con passione, di raccontare la provincia neapolitana: la storia non può non intrecciarsi alla leggenda, i documenti si perdono nei racconti e per quanto con acribia si percorrano fonti e archivi, ci si ritrova persi nel mito. Quanto più si seguono tracce documentarie, tanto più il percorso d’indagine ti conduce all’indistinto universo della fabula. Perché i fatti e le pietre sono così lontani dalla normalità da farsi più leggendari della leggenda. Del Tufo lo ha capito e la sua lunghissima ricerca procede in un difficile equilibrismo tra i territori del logos e quelli del mythos. Con il metodo del paradigma indiziario e seduto sulla convinzione della centralità delle tracce (Il filo e le tracce, direbbe Carlo Ginzburg), l’autore non sdegna nulla che non possa aiutare la costruzione di quella grande cattedrale di sabbia che è la città mondo.

Oltre a specifici studiosi di singoli argomenti, oltre alle testimonianze orali, Del Tufo attinge a un vario strumentario di fonti, che accosta Carlo Celano a Giovanni Boccaccio, Abele De Blasio o Fausto Nicolini a Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo o Benedetto Croce. Ne vien fuori un grande racconto che mette allo specchio passato e presente, antico e contemporaneo. Molto più di una guida, una anti-guida anzi, che è davvero cartografia dell’immaginario, dove ogni luogo è già articolato simbolicamente in eventi, e quindi in narrazione. Più che un itinerario spaziale, questo di Del Tufo è un viaggio nel tempo che, pur con sapienti cortocircuiti antico-contemporaneo, sembra seguire una ideale articolazione che dagli antieroici furori di Nerone nel suo teatro alle Anticaglie arriva fino agli eroici fuochi degli operai dell’Ilva.

Il fuoco, la povertà, la follia, le passioni estreme, l’eroismo quotidiano degli ultimi attraversano questa linea bimillenaria. Dalla mitica città sommersa di Agnano alle grotte orgiastiche del Chiatamone, dalla cappella Capece Minutolo in Duomo al palazzo Sanseverino di Piazza del Gesù, passando per il Bùvero (Borgo Sant’Antonio Abate), la misteriosa “piscina” degli Incurabili o l’istituto Filangieri (le Cappuccinelle). La città esoterica, che è poi il principale ingrediente della sua magia, è la patria del mistero, che non di rado acquista tinte noir. Sono alcuni tratti della «città madre e matrigna - scrive Del Tufo -. La città che tutto ingoia, digerisce e vomita: uomini, macchine, cose, palazzi interi, umiliazioni». Nella successione serrata dei capitoli, il lettore troverà la «Città Corpo obesa, inafferrabile, con un cuore sfibrato nel buco nero della non storia. Il sinistro inganno di sole, mare, canzoni mentre la notte cala inesorabile ed il futuro è un muro su cui sbattere la testa», come scrive Francesco de Core in «Un pallido sole che scotta».

Questo libro è davvero un dono. Un dono ai lettori ma anche un atto di amore, senza languidi ripiegamenti, con il coraggio di far emergere indicibili memorie del sottosuolo: «Napoli resta invisibile agli occhi di chi non sa calarsi nel suo mistero, e si accontenta di restare in superficie, senza cercarne il respiro profondo, che come il battito dei vulcani batte nel suo sottosuolo».

