Nelle partite che contano l'Italia resta a guardare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Luglio 2019, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è facile tirare un filo comune tra i tanti avvenimenti internazionali avvenuti nella scorsa settimana a Roma e quelli che, a Bruxelles, hanno tanto influito sugli interessi italiani. Non è facile anche perché in questi eventi, che avranno per noi profonde conseguenze, siamo rimasti sostanzialmente spettatori. Partiamo però da una buona notizia, anche se da noi stessi già prevista e motivata nelle riflessioni di domenica scorsa, nelle quali scrivevamo che, nella situazione attuale, la Commissione...