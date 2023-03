Certo, non piace l’idea che un cd con una dedica di Niko Pandetta allo zio boss della mafia in carcere dal 1993 al 41 bis possa risuonare nella cella del carcere d’Opera in cui è recluso Antonio Luongo, 44 anni, killer legato al clan Longobardi di Pozzuoli e accusato di tre omicidi nella faida con i Beneduce. Ma «Tonino ‘o pazzo» ama la sottocorrente neomelodica, decisamente minoritaria, che inneggia, più o meno esplicitamente, a clan, boss, gomorristi et similia. E, tramite il suo avvocato ha chiesto di comprare alcuni titoli non meglio specificati su cd, cosa già di per sé difficile, visto che ormai di cd, anche neomelodici, se ne stampano e vendono sempre meno.

Ma la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del suo avvocato: chiara l’esigenza di sicurezza, la necessità che i suddetti cd, e magari un lettore, non siano il modo di fare entrare altro in carcere, un po’ meno quando la sentenza sottolinea come «alcuni brani musicali del genere neomelodico veicolano messaggi di violenza ed esaltano l’adesione a stili di vita criminali sicché il loro ascolto si presenta del tutto incompatibile con il trattamento penitenziario che, tendendo alla risocializzazione del condannato, promuove valori e modelli di comportamento diametralmente diversi».

Senza gridare alla censura e dando per scontata la necessità di «modelli di comportamento diametralmente diversi», ci si chiede come si scelgano i brani che il killer può o non può ascoltare. Ed ancora, quando un testo sia «incompatibile» con il trattamento penitenziario e, soprattutto, come si possa fare di tutta un’erba un fascio, di tutti i neomelodici un ascolto vietato.

L’esistenza di neomelodici collusi con il Sistema, ma anche semplicemente corrivi, non può attribuire all’intera scena il marchio dell’infamia. Se «Tonino ‘o pazzo» volesse ascoltare su cd Pupo o Marco Mengoni gli sarebbe possibile? Potrebbe acquistare dischi di Mozart e di Bob Dylan? E il gangsta rap di Tupac Shakur? Magari non gli piacciono, magari non sa neanche chi sono, ma potrebbe? E vedere «Gomorra - La serie» o «Romanzo criminale» o «Narcos» o «I soprano» o «Breaking bad» o «Scarface» o «Il padrino»? E leggere...?

Le questioni di sicurezza, soprattutto in un carcere, sono serissime e come tali vanno trattate. Ma è difficile immaginare la messa al bando di una categoria - e poi solo per un detenuto o per tutti? - criminalizzata senza processo.

Come sempre, sin dalla prima volta in cui ho utilizzato la parola «neomelodico» per definire la scena - erano i lontani anni Novanta - mi piacerebbe che tutti, ermellini compresi, non sparassero nel mucchio, si occupassero di un cantante, non dell’aggettivo che lo qualifica. I neomelodici collusi vanno indagati e condannati. Per gli altri... la legge è uguale per tutti, persino per i neomelodici.