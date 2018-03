CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Marzo 2018, 21:59

Spuntano 31 nuovi immobili «fantasma» del Comune di Napoli. Case, negozi e terreni, in parte liberi, ma in maggioranza occupati abusivamente, distribuiti in tutta la città. Acquisiti dallo Stato a titolo gratuito a dicembre 2016, nell’ambito del federalismo demaniale, con tanto di pareri urbanistici, già inventariati per un valore di 6.136.239 euro, e pronti per essere messi a reddito o dismessi, ma mai contrattualizzati dal Municipio. Con la conseguenza che, ad oggi, il Comune non solo non li ha venduti, ma non...