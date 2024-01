Trovo positivo l’interesse mostrato dalla giunta Manfredi sulle modalità, talvolta moleste e caotiche, attraverso cui si svolge a Napoli la movida notturna. È questo un tema che rappresenta quasi un caso di scuola sull’esigenza di non far confliggere due diverse esigenze, armonizzandole: quella legittima e condivisibile dei giovani a godere degli spazi pubblici ed a divertirsi e quella dei residenti di non vedere turbati diritti inalienabili come la quiete pubblica ed il riposo notturno. Per troppi anni le istituzioni hanno fatto prendere l’ago della bilancia tra i due diritti citati esclusivamente sul primo, tollerando e facendo finta di non vedere che la movida, di fatto, si svolgeva oltre ogni principio di buon senso e recando nocumento a coloro che nelle aree interessate vivevano. Di fronte a fenomeni di degenerazione della cosiddetta movida notturna, soprattutto in determinate aree, si pensi a piazza Bellini o a San Pasquale a Chiaia, si sono moltiplicate in città le «Associazioni per la vivibilità e la quiete pubblica». Ciò ha portato ad un un’ulteriore frattura nella nostra comunità con i gestori dei locali ed i loro giovani utenti su un fronte ed i residenti che protestavano chiedendo il diritto a vivere in serenità, soprattutto nelle ore che dovrebbero essere dedicate al riposo notturno sull’altro.

Rammento il cinismo e l’indifferenza con cui, spesso, nel corso della passata consiliatura, determinati segmenti della maggioranza replicavano alle associazioni: «Che cosa si chiede? Una città abulica, priva di fervore, piatta, un urbs morta?».

Insomma si preferiva, con un atteggiamento non privo di tracotanza, ignorare la complessità e delicatezza della questione, voltandosi dall’altra parte. Con la giunta Manfredi la situazione è fortunatamente iniziata a cambiare, con un primo provvedimento che vietava l’apertura di nuove esercizi commerciali del tipo baretti, pub, luoghi d’intrattenimento notturno ai Quartieri Spagnoli. In una recente intervista a questo giornale l’assessore alla sicurezza urbana, De Iesu, ha annunciato nuove misure come l’estensione del divieto di apertura di nuovi locali a tutta l’area dei Decumani e altre che renderanno più stringenti controlli e sanzioni contro chi trasgredisce le normative nazionali sull’inquinamento acustico e sugli schiamazzi nelle ore notturne. Fa bene l’ex Questore a sottolineare come la movida non vada criminalizzata, avendo contribuito a vivacizzare ed a rendere più attrattive diverse aree della città, a partire proprio dai Quartieri Spagnoli, ma che l’esigenza che il tutto si svolga con misura e rispetto delle norme non possa essere più aggirata.

Con i provvedimenti annunciati ci si propone proprio di ridurre il solco creatosi tra coloro che rivendicavano il primato della libertà di godimento degli spazi di ricreazione e di divertimento, anche notturno ed i tanti napoletani che ritenevano che il diritto ad una vita tranquilla non dovesse essere considerato di rango inferiore. In città come Barcellona, Madrid, Lisbona, che hanno conosciuto uno sviluppo ed una riqualificazione urbana di grande impatto, che hanno prodotto nuova e buona occupazione, la movida ha svolto una funzione preziosa, rendendole ancor piu dinamiche, vitali, moderne, ampliandone il respiro internazionale. Tutto ciò proprio perché a questa peculiare attività l’amministrazione pubblica ha prestato il massimo dell’attenzione, non lasciando che si sviluppasse in maniera caotica ed anarchica.

Finalmente anche a Napoli tale impostazione finalmente si sta imponendo. In una città viva, accogliente, aperta ed in grado di contaminarsi, anche attraverso il turismo in esponenziale crescita, con altre culture ed etnie, tutto ciò che orbita attorno alla movida può essere un ulteriore fattore di crescita civile, contribuendo a restituirle la dimensione di grande capitale europea che le compete in forza della sua straordinaria, millenaria storia.