Celebrando la fine dell’anno a New York City, il primo cittadino ha concluso il rendiconto del primo anno del proprio mandato elettorale con affermazioni significative sulla città della “Grande Mela”. E dunque: «la città è più sicura, più pulita, più accogliente». Pertanto, pronta ad ospitare, nel migliore dei modi, visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. E questo dopo anni bui, caratterizzati da criminalità, caos e disservizi diffusi in cui NYC era precipitata di recente.

Napoli, pur senza scomodare improvvide statistiche ad hoc, continua ad essere ben lontana dal poter vantare analoghi progressi. Ci si accontenta di invocare l’avvento di un “nuovo rinascimento”, forti di un vigoroso flusso turistico, arricchito da una benefica falange di visitatori stranieri. Europei ed extraeuropei invogliati dalla favorevole anomalia climatica di una “semi primavera”, regalata a tutto il Meridione dall’anticiclone africano. Parimenti invogliati da prezzi, tutto sommato, concorrenziali rispetto agli standard dei luoghi d’origine. Ma più d’ogni altro, sollecitati dall’aspettativa di godere di quello straordinario mix di paesaggio, storia e accattivante buona tavola, che storia naturale e storia umana hanno stratificato nel tempo facendo di Napoli un luogo eccezionalmente attrattivo.

In altri termini, lo straniero finisce per percepire quello che definiremmo il “campo lungo” di un orizzonte urbano in cui l’impatto con il “primo piano” (malefico) si rivela decisamente marginale. Nel senso che colpisce, in termini di evidente negatività (malavita, disservizi, decoro urbano), un’aliquota assolutamente contenuta di stranieri in transito. Diversamente da quanto accada al cittadino residente, in diuturna lotta con un “primo piano” di irrisolti ostacoli allo svolgimento sereno ed ordinato della propria quotidianità. Dall’intoppo di un traffico caotico, prodotto da una circolazione privata indotta dalla consapevolezza di un servizio pubblico inaffidabile. Sia per i conseguenti ingorghi a danno della velocità del trasporto pubblico di superficie, sia per l’ingiustificabile carenza di vetture e di frequenza delle corse che depotenzia l’efficacia della rete, del resto incompiuta, del trasporto collettivo sotterraneo. Convivere in uno spazio di improvvisazione, diffusa e ricorrente, affidati alla casualità di risultati incerti, in ogni pur banale espressione di vita urbana, produce stress piuttosto che serenità, quale il magnifico “contenitore”, così attrattivo, nella dimensione sfocata del “campo lungo”, sembrerebbe promettere. Le stesse “regole”, comuni e condivise, troppo spesso si rivelano evanescenti, quanto meno sostituibili da fantasiose geometrie alternative, improntate a sfrenato individualismo e furbesca disattenzione del principio democratico della posizione sovraordinata.

Non staremo a ripetere le doglianze, pur legittime, per strade dissestate, né a lamentare doppie file di interminabili teorie di auto, impedite nella ricerca di legittimo parcheggio, né deprecare prassi di banchine pedonabili impraticabili, ingombre di mercanzie, rifiuti e ogn’altro estraneo alla relativa funzione. Perché, ormai, quella che abbiamo definito la logica del “primo piano” ci è piuttosto chiaro che si preferisca trascurarla, consolandosi, illusoriamente, degli effetti di un “campo lungo” che lascia trasparire soltanto il bello e il fascino straordinario della città “invincibile”. Tuttavia, in occasione di questo weekend legato alla Befana ci piacerebbe che dal Palazzo i Responsabili della vivibilità urbana scendessero in strada, praticassero il corpo-a-corpo della difficile quotidianità che coinvolge il cittadino comune, per individuare soluzioni, ordinare regole condivise, garantendone l’esecuzione, offrendoci, quanto meno, il “dono” di un’attenzione propositiva, frutto di un confronto puntuale con la realtà. A fine anno, se la “befana”, in cui ingenui e fiduciosi fanciulli vorremmo tuttora credere, portasse i doni attesi, allora, semmai, anche il nostro Primo Cittadino avrebbe titolo a parafrasare, con orgoglio, il combattivo Sindaco della Grande Mela, il signor Eric Leroy Adams.