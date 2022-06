Salari più alti e aiuti alle madri, il piano che serve ai giovani

Next generationEu si chiama il Recovery Plan for Europe, gli 800 miliardi di euro da cui nasce, dopo il Covid, il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza da 209 miliardi. Ma dov’è la “prossima generazione”? Se si vedono i numeri della demografia, questa prossima generazione non c’è, o ci sta sfuggendo dalle mani nell’inverno demografico che avanza.

Le proiezioni demografiche sono preoccupanti: a fine secolo gli italiano saranno 30 milioni, al posto dei 60 che siamo e dei 39 stimati in precedenti proiezioni. Avanza in Italia, e nelle società europee, la figura sociale – come ho provato a definirla – del “vivente terminale”: cioè sempre più individui che non generano, non fanno figli, non trasmettono il loro “materiale genetico”. Ammesso che la loro vita “fiorisca” – ma è vero proprio il contrario, cioè vive senza speranza – non produrrà però “frutto”. È il fico sterile della parabola che sarà abbattuto. Ecco questa è la situazione.

Parliamoci chiaro: i soldi del Next generationEu, sono soldi buttati; non servono a una generazione che non ci sarà, ma al massimo ad accompagnare la senescenza di questa generazione e della prossima.

Che senso ha questo botto di risorse per una società in obsolescenza generativa? Ripresa che significa? Si riprende un ciclo produttivo il cui mercato sarà due terzi o la metà? A chi serve questa ripresa? Sarebbe più razionale una dismissione guidata, ottimizzata di un ciclo socioeconomico non più sostenuto da una popolazione adeguata. La decrescita felice dei consumi, dell’usura dell’ambiente, sta diventando la decrescita infelice della popolazione. Forse per la nostra cecità lo spopolamento dell’Europa e dell’Italia è l’unico modo di difenderne (magari per altri) l’ambiente.

Se abbiamo la forza morale – prima ancora che politica o civile – di opporci a questo destino, la prima linea di produzione da far riprendere con il Pnrr non è quella delle fabbriche – la dico così, mi si capirà – ma quella delle nascite, la generatività delle famiglie italiane.

E qui c’entrano due cose, che si tengono insieme. Un’idea di autorealizzazione della vita individuale ancorata a schemi di desiderio narcisistico, egoici, e cicli produttivi ed economici autoreferenziali rispetto ai propri target di bilancio e di performance; vale a dire senza alcuna attenzione al bilancio sociale generativo che inducono. Per scendere terra terra: ma come fanno a fare famiglia e figli giovani che se raggiungono il “posto fisso” guadagnano tra 1200 e 1500 euro al mese? Con tali cifre a stento, nelle aree urbane, che non siano paesi sperduti e senza attrattiva, si pagano da dormire e da mangiare per andare al lavoro il giorno dopo. E come fanno ad essere generativi i loro coetanei più fortunati nel reddito “autonomo” (quando lo sono), nella precarietà di quel reddito? Insomma, si fanno figli e famiglia con reddito scarso o precario? E si favorisce la realizzazione della donna ANCHE (scritto in maiuscolo per evitare le solite reazioni politicamente corrette) come madre equiparandola al modello unisex esemplato sul maschile sfruttato richiesto dal sistema di produzione libero-capitalistico dell’economia globale finanziaria in competizione con sé stessa (e contro sé stessa!) dappertutto? Davvero pensiamo che l’abbattimento generale (indotto dal sistema di produzione in cui siamo immersi) dei diritti socioeconomici sostantivi di un individuo che sia persona, cioè individuo relazionale che vive di legami generativi, potrà essere compensato al più dal libero accesso alla propria differenza sessuale, che tra un po’ sarà indifferente a tutti, purché la mattina si presenti puntuale al lavoro per farsi sfruttare fino alla movida “stupefacente” della sera? O forse avremmo bisogno (e qui tocco l’apice del politicamente scorretto) di una grande “Opera maternità e infanzia”?, fosse solo per avere le vite libere individuali e desideranti che ci vendono – o che vendiamo a noi stessi – senza neanche averle.

Ecco alcune domande che tra cose tanto intelligenti che si sentono forse dovremmo porci.