I «no-griglia» ultima follia di un Paese immobile

Martedì 23 Ottobre 2018, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fermate il mondo… voglio scendere»: viene in mente il titolo di un film comico (ma fino a un certo punto) del 1970, con Lando Buzzanca e Paola Pitagora, a proposito dell’ennesimo «no» prodotto dal Movimento 5 Stelle nei confronti di un’opera pubblica in Italia e delle sue modalità realizzative. Dopo i «niet» alla Tav Torino-Lione e al gasdotto Tap, per citare i più noti (ma anche i meno riusciti), adesso arriva l’altolà alle griglie dell’impianto di...