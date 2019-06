Noa e la depressione giovanile che nessuno vuole affrontare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Giugno 2019, 00:00

La storia di Noa, la diciassettenne olandese che ha scelto di morire perché non vedeva altra soluzione per la sua sofferenza, ha sconvolto l’opinione pubblica. È una storia triste che deve far riflettere. Ma la riflessione deve andare oltre il dibattito se sia giusto o meno che un minorenne possa scegliere di farla finita con la vita. Una ragazza di 17 anni è giunta al punto di chiedere l’eutanasia… non importa se l’abbia ottenuta o se si sia lasciata morire di fame. Nessun giudizio su...