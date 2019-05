CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:28

Sciolta la prognosi per la piccola Noemi: la bambina di 4 anni ricoverata da 20 giorni nella rianimazione del Santobono non è più in pericolo di vita. Tutta l’Italia esulta, dal ministro dell’Interno Matteo Salvini a quello della Salute Giulia Grillo, dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, oltre al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. E a Montecitorio un lungo applauso per la piccola Noemi dai ragazzi che stavano assistendo in Aula ad un progetto di...