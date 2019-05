Bimba ferita a Napoli, gara di solidarietà: «Date un lavoro al papà di Noemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 00:00

Non vuole passare per uno che «chiede l’elemosina». Quel che vuole è solo avere la «possibilità di stare vicino a mia moglie e alle nostre figlie» e per questo chiede la «vicinanza di tutta la città come è stato finora». Questo il senso delle parole che Fabio, il papà di Noemi, la bimba di quattro anni rimasta ferita in una sparatoria il 3 maggio in piazza Nazionale, ha affidato al suo legale Angelo Pisani che ieri, insieme al fratello e collega Sergio, ha ricevuto la...