Se la belva con la pistola ​scavalca le vite di tutti

Martedì 7 Maggio 2019, 00:00

Non è un film, non è una fiction. E’ l’indifferenza feroce della belva umana quella trattenuta venerdì scorso dalle telecamere in via Acquaviva, angolo via Nazionale, Napoli, Italia. Il killer intabarrato nella tuta scura ha il casco integrale nero, la pistola in pugno e ha fretta di concludere. Ha già sparato e la bimba è rimasta a terra e alza un braccio per due volte, ma lui ha occhi solo per il suo bersaglio, l’uomo che gli sta sfuggendo: il corpicino steso al suolo gli è...