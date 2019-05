La Napoli complice ​che accetta l'illegalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 00:00

Mentre la piccola Noemi lotta tra la vita e la morte, la città torna alla sua normalità ancora frastornata dalla terribile sparatoria di piazza Nazionale. L’ennesimo evento tragico che ha colpito la vita fragile di un minore, conferma una bruciante verità: a Napoli l’infanzia è violata. Ancora una volta, e nulla lascia presagire che non accadrà più. E nel momento in cui e vengono riposti gli striscioni della manifestazione di domenica mattina per tornare alla vita di tutti i giorni, va...