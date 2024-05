L’Istat ha comunicato ieri che il tasso di disoccupazione in Italia ad aprile ha sfondato il livello del 7%, scendendo per la prima volta da molti anni al 6,9%. Un valore così basso non si vedeva dalla fine del 2008, cioè da prima che scoppiasse la crisi finanziaria mondiale dei mutui subprime. Da quel momento in poi fino al contagio greco, alla dilagante crisi dei debiti sovrani e alle successive politiche di austerità che sono state adottate nelle economie mediterranee ed anche in Italia, la disoccupazione nel nostro Paese è salita senza soste fino a toccare un massimo del 13,2% nel novembre del 2014, un valore di ben 2,7 punti percentuali più alto di quello della Francia, che era allora al 10,5%.

C’è voluta la ripresa del 2015-2017 e la ripartenza dell’occupazione, grazie anche alle decontribuzioni e al Jobs Act (oggi messo in discussione in modo ideologico in un momento in cui paradossalmente i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non sono mai stati tanto numerosi), per cominciare a far scendere a poco a poco la disoccupazione. Il tutto è avvenuto gradualmente, lentamente ma senza interruzioni, salvo la breve parentesi dei lockdown durante la pandemia in cui i disoccupati sono cresciuti per pochi mesi per poi diminuire subito nuovamente.

Il fatto nuovo è che ad aprile 2024 il nostro tasso di disoccupazione dell’Italia è sceso per la prima volta dai tempi dell’austerità decisamente sotto quello della Francia, oggi al 7,3%. In realtà, è dal dicembre del 2023, cioè da cinque mesi, che la nostra disoccupazione è ormai diventata più bassa di quella francese ma mai lo era stata con uno scarto così ampio come quello registrato nello scorso aprile, cioè di 4 decimali. Un sorpasso storico, che sembra consolidarsi col passare del tempo e che è indicativo del buon momento e della resilienza dell’economia italiana, pur nel difficile contesto europeo ed internazionale attuale.

Il tasso di occupazione complessivo in Italia (62,3%) è ai massimi storici, così come quello dei lavoratori maschi (71,1%) e delle femmine (53,4%), dato, quest’ultimo, che peraltro sconta sempre una minore partecipazione delle donne in Italia al mercato del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno. Anche il numero totale degli occupati (23 milioni e 975 mila) è a livelli record, così come il numero totale dei lavoratori dipendenti (18 milioni e 920mila) e di quelli dipendenti a tempo indeterminato (15 milioni e 940 mila).

Qualcuno dirà che rispetto ai decenni scorsi le tipologie di occupazione dipendente sono oggi di minore qualità e spesso meno pagate; tuttavia, ciò è vero non solo in Italia ma in tutti i Paesi del mondo avanzato, dove la globalizzazione e la concorrenza dei Paesi emergenti hanno creato cambiamenti strutturali nei mercati del lavoro. Per capirci, si sono persi un po’ dappertutto posti di lavoro ben pagati nell’industria (come avveniva venti-venticinque anni fa) e sono aumentati nel frattempo i posti di lavoro con stipendi più bassi alle casse nei supermercati o nei servizi ai tavoli nei ristoranti e nelle pizzerie, per limitarci ad alcuni soli esempi. Ciò non toglie che, rispetto ad altri Paesi, l’occupazione italiana nel suo complesso vada comunque a gonfie vele e sia attualmente ai massimi storici mentre il precariato è calato. Due numeri su tutti: ad aprile 2024 l’Istat ha registrato in Italia 1 milione e 105mila posti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato in più rispetto al dicembre 2019, cioè prima che scoppiasse la pandemia. I lavoratori dipendenti a tempo determinato sono invece risultati da allora ad oggi 132 mila in meno.

Il mercato del lavoro sta ancora vivendo un’onda lunga. Le imprese cercano lavoratori e non li trovano. Permane un margine di domanda di lavoro insoddisfatta in Italia ed è per questo che l’occupazione continua a crescere nonostante uno scenario economico europeo, e di conseguenza anche italiano, più rallentato rispetto al biennio di forte crescita 2021-2022.