CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Settembre 2018, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È vero, il crollo del ponte Morandi non era ancora avvenuto al tempo del contratto di governo. E dunque lì non si legge nulla al riguardo. Alla voce trasporti si parla di porti, di intermodalità, di linee ferroviarie regionali e, naturalmente, del Tav, «da rivedere integralmente». Su ponti e autostrade, manutenzioni e nazionalizzazioni, non c’è nulla. Ma è un buon motivo perché la situazione, a un mese dal tragico evento, rimanga così confusa? Il ministro Toninelli ha...