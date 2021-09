Treni, autostrade, aerei: al Sud i tempi raddoppiano

Si parte. A venti anni esatti dalla riforma costituzionale che prometteva «interventi speciali» per colmare i divari infrastrutturali prende il via un’operazione che, in fondo, ne è la premessa: la Ricognizione di quel che c’è. Due le scadenze di rilievo: una è dietro l’angolo e prevede appunto il censimento delle opere, da completare entro il 30 novembre; l’altra arriva tra sette mesi ed è la consegna del Piano di interventi, da presentare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati