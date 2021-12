Debito, la mini-manovra per Napoli: un miliardo di euro in dieci anni

È corsa contro il tempo, ma una piccola luce in fondo al tunnel si comincia ad intravedere. Sono ore concitate quelle che si stanno vivendo a Roma dove il Governo sta elaborando alcuni correttivi alla legge di bilancio, tra cui una misura per il sostegno ai Comuni a rischio crac. A Palazzo San Giacomo dovrebbe andare 1 miliardo di euro, ma in un’ottica pluriennale. Gli aiuti di Stato saranno spalmati in 10 anni. Conti alla mano il Comune...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati