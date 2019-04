Notre Dame, l'apocalisse della storia d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Aprile 2019, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettacolo agghiacciante assistere in diretta tv all’incendio di Notre Dame de Paris. Seguire impotenti la devastazione delle fiamme, che dal tetto hanno iniziato a lambire lentamente la guglia. Per poi risalire fino al pinnacolo, trasformandola in un tizzone ardente. Sconvolgente vedere la guglia accartocciarsi su se stessa e crollare in diretta come un cerino, volando per aria come se fosse un bastoncino dello Shangai. Era la guglia della cattedrale di Parigi, la cattedrale gotica costruita mille anni fa, col suo pinnacolo...