«Mio padre Nunzio Gallo ​e la sua mamma Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 28 maggio alle 12,30 il largo in cui Nunzio Gallo abitava, che dà su via Pignasecca, sarà intitolato a lui. Il figlio Gianfranco ha scritto queste righe per ricordare il padre. Se fosse qui direbbe grazie commosso e inorgoglito, grazie a Napoli e a tutti i napoletani per non averlo dimenticato. Per non aver dimenticato che lui qui a Napoli era nel ventre di sua madre. Che in giro per il mondo sapeva che la sua casa era qui e che qui voleva riposare e ritornare. Tornare nel ricordo di chi lo conobbe e di chi...