Le risposte da dare ​per l'anno che verrà

È un’operazione intricata e delicatissima, oltre che vana, quella del tentare di far luce su un anno intero passato su una città come Napoli. Troppe le contraddizioni, troppi i materiali indecifrabili, troppe le opposizioni tra timidi idilli e enormi disperazioni, troppi i dettagli inspiegati, le svolte impreviste o quelle fin troppo attese. Si corre il rischio di guardare il dito e non la luna. Si corre il pericolo di restare incastrati in una eterna attualità. Come in quella poesia di Puskin, “Il presente è desolato: tutto è istante, tutto passa. Ciò che passa sarà amato”. Meglio allora muoversi lungo orizzonti più contenuti. Più piccoli, certo, ma forse più facili da affrontare.



Sulla soglia del 2020 in arrivo, meglio osservare “l’altra città” – come del resto si intitola questo spazio settimanale del giornale – nel suo aggrovigliarsi di esistenze multiple, di sorti frammentate, provando a resistere alla misteriosa e fatale tentazione di tirare una lunga riga nera sull’anno appena trascorso, una X che ne cancelli la fisionomia, che ne smonti le caratteristiche. Mentre il presente di Napoli ci assedia ogni giorno e ogni ora con i suoi problemi che sembrano accrescersi, moltiplicarsi, invelenirsi, è allora che diventa tanto più urgente un inarcarsi del pensiero, uno scatto dell’immaginazione che spinge a immaginare le prospettive a venire, che pure esistono e si muovono nel profondo, sotto le immobilità apparenti della superficie. Perché è precisamente questo scarto che si genera e diventa necessario quando la normalità è sotto assedio. E in quale altra realtà cittadina che non sia Napoli la normalità è la prima qualità a essere schiacciata sotto il rullo compressore delle sue infinite giornate anormali?



E allora quali possono essere le prospettive a venire di questa “altra città”, di questo organismo urbano sempre mutilato, sempre incompleto, sempre leso, ma che in queste lesioni trova sempre e comunque la sua ragion d’essere, i motivi della sua irriducibile tenacia? Intanto, quest’altra città cerca una espressione. Una via per comunicare. Ogni suo spasimo è una domanda, ogni fitta una richiesta. E allora è importante chiedere - anzi pretendere, tra le cento cose che è possibile chiedere e pretendere - una politica e una amministrazione che alle molte, troppe domande sul tappeto dia una buona volta risposte radicalmente diverse. Che ai problemi annosi dei trasporti, del decoro urbano, dei servizi ai cittadini, dello stato di abbandono delle periferie, dei rifiuti, della sicurezza, del traffico, sappia rispondere non a colpi di tweet e slogan terzomondisti, ma con una visione strategica. Che sia capace di fornirle nuove ragioni dello stare assieme. Che sia consapevole che l’intero edificio della società è sempre fragile, e che per questo va curato ogni giorno con attenzione.



La prima cosa che l’“altra città” dovrebbe portarsi dietro nel 2020 non è dunque meno politica, come in tempi di populismo a oltranza sentiamo ripeterci come un mantra: è più politica, ma una politica che non sia solo singhiozzo, o contrazione del respiro. Deve cioè concretizzarsi una metamorfosi nella classe dirigente della città, che sappia parlare ai cittadini offrendosi come autorità non solo politica, ma culturale, estetica e morale. Tra circa 500 giorni la città tornerà al voto. Sarà fondamentale che l’altra città – quella che non vota secondo logiche clientelari – si porti dietro nelle urne questo sentimento alto della politica. I leader vanno e vengono. Una classe capace di portare in spalla il peso di una città come Napoli, no, quella deve formarsi e restare, sebbene oggi questa gens non dà purtroppo idea di poter apparire all’orizzonte.



Ma – seconda cosa - è altrettanto fondamentale non consegnarsi a una eterna dannazione che passa per un sentimento autoassolutorio, uno sguardo che assegni le colpe sempre e solo agli altri, indifferente ai propri comportamenti: è decisivo, in altre parole, essere consapevoli del fatto che la vita di una città non può essere posseduta solo da un senso aggressivo e vendicativo che spinge sempre e comunque alla ricerca di un colpevole esterno, ma che sappia riconoscere che il nemico è spesso anche dentro di noi, nel nostro quotidiano agire. La società civile – questo Golem sempre evocato ma mai ben individuato – non vive separata in un empireo isolato da tutto, ma è infitta nel cuore di una città. Come una pianta, succhia i nutrienti del terreno in cui è piantata. Come ridare vigore ai suoi fiori? È un enorme problema, che sarà bene studiare e affrontare in fretta.



Terza e ultima cosa: è decisivo tornare a guardare ai grandi temi e ai grandi progetti. Napoli muore ogni giorno di piccolezze, di minuzie. Come potrà mai diventare grande, una città travolta da una montagna di piccolezze, di minuscole superficialità, di microstrafottenze pubbliche e private? Occorre sforzarsi di intravedere nuove costellazioni se si vuole impostare una navigazione nuova: le vecchie mappe sono confuse, macchiate, sporche di umidità. Ma forse sognando forte, alzando lo sguardo al cielo: chissà. Buon anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA