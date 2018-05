CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Maggio 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe sbagliato non cogliere la novità rappresentata dal Salone del libro e dell’editoria che ha debuttato ieri - e con successo, vista la presenza di pubblico - a San Domenico Maggiore. Se tre editori napoletani (Diego Guida, Alessandro Polidoro e Rosario Bianco) si coalizzano per riportare un Salone del Libro a Napoli dopo l’addio della vecchia Galassia Gutenberg, questo non è solo affare loro, è affare di tutti. È affare di tutti coloro che hanno a cuore, fuor di retorica, una certa idea di...